Yazdığı kitaplarla dönemin Rus yönetimini sert eleştiren, Köpek Kalbi romanının yazarı: Mihail Bulgakov

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Ukraynalı yazar Mihail Bulgakov, Köpek Kalbi romanıyla anılır. Yazarın piyasaya çıktığında büyük yankı uyandıran Köpek Kalbi'nde topluma eleştiriler var. Yazar bu kitabında, bir köpek üzerindem dönemin yönetim anlayışına ve topluma ince göndermelerde bulunuyor.

Mihail Bulgakov, 10 Mart 1940 yılında hayatını kaybetti. Yazarın bugün 85'inci ölüm yıl dönümü. Şayet Köpek Kalbi romanını okumadıysanız bu soğuk havalarda tam okuma sırası...

Bulgakov'un hayatından kısa kesitler...

Bulgakov, 891'de Kiev'de doğdu. Genç yaşta hekimliği bırakarak kendini tümüyle yazarlığa verdi.

İlk romanı Belaya Gvardiya (Beyaz Muhafız, 1925), komünist bir kahramana yer vermediği gerekçesiyle Sovyet resmî çevrelerince büyük tepkiyle karşılandı.

Sovyet toplumunu eleştiren yergili fantezilerin yer aldığı Dyavoliada (Şeytanlıklar, 1925) resmî çevrelerin eleştirisine uğradı.

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YERGİ ROMANI: KÖPEK KALBİ

Bulgakov, aynı yıl, sözde bilim üstüne bir yergi niteliğindeki Köpek Kalbi'ni yazdı. 1930'a gelindiğinde, eserlerinin yayımlanması yasaklanmıştı. Bulgakov, buna karşın, 1930'larda iki önemli eser daha verdi.

ESERLERİ DEĞER KAZANDI

Moskova Sanat Ti­yatrosu'nun perde arkasını acımasızca yeren yarıda kalmış özyaşamöyküsel romanı Teatralni roman (Tiyatroluk Roman) ve göz kamaştırıcı bir fantezi olan Usta ile Margarita.

1940'ta Mos­kova'da ölen Bulgakov'un eserleri, Stalin'in ölümünün ardından, 1950'lerin sonlarına doğru gittikçe saygınlık kazandı.