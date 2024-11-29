Yazdıklarıyla yaşadığı çağın tanığı olan bir yazarın doğum yılı: Stefan Zweig 143 yaşında

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Alman asıllı Yahudi yazar Stefan Zweig, çağdaş dünya edebiyatının en önemli yazarların başında geliyor. Usta yazarın 143'üncü doğum yılı.

Kutlu olsun...

İkinci Dünya Savaşı başladığında kendisi için de bir sonun başlangıcıydı aslında. Adolf Hitler Yahudi ve muhalif avına çıkarken sıranın kendisine geleceğini elbette biliyordu. Kurbanlık koyun gibi boynunu uzatmayı tercih etmedi ve çok sevdiği karısı Lotte ile sevdiği ülkesinden kaçtı.

Yıllarca Avrupa'da yaşadı, pek çok ülke gezdi. Ama Hitler kabusu bütün Avrupa'yı sarmıştı; kaçış yoktu, çember daralıyordu. Zweig'in kaderi kara bir yazgıydı. Romanlar, hikayeler yazdı. Bu kitaplardan biri de Dünün Dünyası adlı biyografi-anı eseridir. Bu kitapta yaşadıklarını anlatan yazarın hayatından damıtılmış satırlardır elinizdeki kitap. Zweig, karısı Lotte ile intihar ettiğinde tarihler 1942'yi gösteriyordu...

Zweig yazma yeteneğini bu tevazusuyla örüyor, yazmak için kulak vermenin ön şart olduğu bir tarzda ustalaşıyor. Bir insan gibi bir çağ da kendini ancak onun kadar mütevazı birine bu kadar rahat açabilir.

Zweig da her şeyin daha iyi olacağı umuduna sarılmak uğruna soru sormayı unutmuş ve gerçeğe gözlerini yummuş olan çağdaşlarını şu sözlerle eleştiriyor:

BARIŞA VURGU...

"Hitler bir konuşmasında tek bir defa barış sözcüğünü kullanınca, gazeteler sevinç çığlıkları atıp olup bitenleri unuttular ve Almanya’nın neden böyle çılgınca silahlandığını sormayı unuttular…"

ÜLKEDEN KAÇIŞ

1881 yılında Viyana’da doğan Yahudi asıllı yazar Stefan Zweig, yalnızca dünya edebiyatına armağan ettiği şahane kitaplarıyla değil, aynı zamanda çağının kara yazgısıyla birleşmiş yaşam öyküsüyle de totaliter rejimlerin dünyayı sürüklediği kan ve savaşlarla dolu 20. yüzyıl tarihinin önemli bir figürü...

İkinci Dünya Savaşı’nın acımasız koşullarında yazmaya çalıştı. Adolf Hitler’in muhaliflere yönelik yürüttüğü sert politikası gittikçe artıyordu. Zweig da diğer aydınlar gibi çareyi Almanya’yı terk etmekte buldu.