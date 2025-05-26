Yeni bir dönem romanı: Gerçeğe Değen İhtimal

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Roman, 1993 yılında başlayan Eser ile Ekim’in hikâyesi üzerinden yalnızca iki gencin duygusal yakınlaşmasını değil; aynı zamanda Türkiye’nin son otuz yılına damgasını vuran çalkantılı dönemeçleri anlatıyor. İki genç ölümden ve zamandan korkarak birbirlerini sevmeyi öğreniyor. Bu aşk, ülkenin sert dönüşümüne rağmen büyüyor, değişiyor ve direniyor.

Gerçeğe Değen İhtimal, sadece bir aşk hikâyesi değil; aynı zamanda bir hafıza defteri. Metalden arabeske, 90’lar Türk pop müziğinin fonunda akan roman, okuru duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. “İnsan yalnızca bir kişiye mi âşık olur?” ya da “Her şeyin bozulduğu yerde aşk nasıl hayatta kalır?” gibi evrensel sorularla örülü bu anlatı, bireysel olanla toplumsal olanı iç içe geçiriyor.

ROMANA DAİR...

Zaman, 90’ların başı… Devletin karanlık güçlerle işbirliği içinde “rutin dışına” çıktığı… Türkiye’nin ilk defa hiper enflasyonla tanıştığı… Her türden tarikatın, faili meçhul cinayetlerin patladığı… Darbeci generaller ile medya patronlarının hükümet kurup, hükümet düşürdüğü… Mafyanın siyaseti teslim aldığı... Servetlerin el değiştirdiği yıllar…

BAŞARILI MEŞHUR BİR AİLE

Başarılı bir memur ailesinin, ölümden korkan oğlu Eser ile zamandan korkan mafyanın kızı Ekim, iki ergen, ilk karşılaştıkları anda birbirlerine âşık olurlar. Çoğunluğun onarılamaz bir bozulmayı değişim sandığı ortamda o çocukluk aşkı sanılanın aksine hiç bitmez; zaman ilerleyip çocuklar büyüdükçe de büyür; koyulaşır.

Yalnızca cevabı aranan sorular artar: İnsan hayatta tek bir kişiye âşık olur da sadece onun gözünden mi görülmek ister? Her şeyin mükemmel olduğu o ilk ana dönebilmek mümkün müdür, yoksa bozulma insanı, ülkeyi teslim alır da bir daha bırakmaz mı?

Gerçeğe Değen İhtimal, Eser ile Ekim’in 1993’te başlayan aşkını 2022 yılına kadar takip ediyor. Tabii ki Türkiye’nin son 30 yıllık o sancılı değişim dönemini atlamadan. Hem de metal, arabesk ve tam bir patlama halindeki Türk pop müziği eşliğinde. Gerçeğe Değen İhtimal, büyük bir aşkın ve büyük bir ülkenin zamana ve ölüme direnme hikâyesini anlatıyor.