Euro
9.6593
-0.39%
Dolar
8.0683
-0.46%
Altın
453
-0.42%
Borsa
1.4
1.53%
Bitcoin
517.240
1.46%
EXEN Coin
26.73
13.74%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Yeni çıkan kitaplar

    Ynei çıkan biribirinden güzel kitapları siz kitapseverlere sunuyoruz.
    • Özel İçerik
    • 14.04.2021 - 10:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yeni çıkan kitaplar

    Yayınevleri yeni kitaplarını yayınlamaya devam ediyor. Kitapseverlerin keyifle okuyacağı yapıtları sizler için derledik.

    Haftanın öne çıkan kitabı ise Cansu Canan Özgen'nin kaleme aldığı Dalga Kıran eseri oldu.

    Hepinize bol kitaplı günler dileriz...

    CANSU CANAN ÖZGEN - DALGA KIRAN

    Yeni çıkan kitaplar #1

    Dalgakıran, Cansu Canan Özgen'in geniş bir yelpazedeki deneyim ve birikiminden süzülüp kuvvetli kalemi ve canlı anlatımıyla harmanlanan usta işi bir ilk roman.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 304

    HAYATİ İNANÇ - SEVGİ YUKARIDAN GELİR

    Yeni çıkan kitaplar #2

    Sevgi Yukarıdan Gelir'de Hayati İnanç, akıcı üslubuyla zarif bir anlatıcı ve hatırlatıcı olarak edebiyatımızın ustalarının baş döndürücü, ruh açıcı, hikmet dolu mısralarını nakledip izah ediyor bizlere...

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 144

    ALİŞAN KAPAKLIKAYA - SİYAH PANTOLON

    Yeni çıkan kitaplar #3

    Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, sizleri bu kez duygu yüklü bir yolculuğa davet ediyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 256

    NURGÜL DÜZENLİ - GEZEGENLER BURÇLARDA VE EVLERDE

    Yeni çıkan kitaplar #4

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 256

    ZEYNEP BİLGEH

    AN - HEY GİDİ YILLAR

    Türkiye’nin dört bir yanındaki farklı şehirlerde doğmuş, farklı şekillerde yetiştirilmiş, bambaşka maceralar yaşayıp başka alanlarda çalışan, tanınan 28 isiYeni çıkan kitaplar #5

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 352

    PINAR ÜLKEN - ORTA ÇAĞ AVRUPA TARİHİ

    Yeni çıkan kitaplar #6

    Bu kitapta da Orta Çağ’da Avrupa’nın kapısı aralanıyor. Çünkü bütün medeniyetlerin bir dili, zamanı ve mekanı vardır. İşte en önemli siyasi ve sosyal yönleriyle Orta Çağ Avrupa’sı…

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 328

    VİGDİS HJORT - MİRAS

    Yeni çıkan kitaplar #7

    Miras utanç bahislerini sessizliğe karşı silahlara dönüştüren, kendinizi kaptırarak okuyacağınız bir roman.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 309

    BILL BRYSON - BEDEN

    Yeni çıkan kitaplar #8

    Hemen Her Şeyin Kısa Tarihi'nin yazarından..

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 464

    ANETTE INSELBERG - GERÇEKTEN İSTİYOR MUSUN?

    Yeni çıkan kitaplar #9

    Mutsuzluğunu, yoğunluğunu, çaresizliğini ve yalnızlığını bahane ederek bir köşede oturuyor, her birinin sana kendiliğinden gelmesini mi bekliyorsun?

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 488

    MİRAÇ ÇAĞRI AKTAŞ - HAYAT KAYBETTİĞİN YERDEN BAŞLAR

    Yeni çıkan kitaplar #10

    Çünkü hayat kaybettiğin yerden bir daha başlar. Kaybettiğin yerden yeniden  diyeceksin…

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 200

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için:

    ergul.tosun@ensonhaber.com


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir