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    Yeni çıkan kitaplardan editörün seçimi

    Yeni çıkan, raflardaki yerini alan yeni kitaplardan editör sizler için bir seçki hazırladı.
    • Özel İçerik
    • 19.09.2022 - 09:09
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    Yeni çıkan kitaplardan editörün seçimi

    Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplardan bu hafta... Okurlarını beklemeye başlayan kitaplardan sizler i,çin seçtiklerimiz... Kitap Ayracı editörünün yeni çıkan kitaplardan seçtiklerine bakalım..

    İyi okumalar dileriz...

    Kelebek Etkisi

    Yeni çıkan kitaplardan editörün seçimi #1

    Bu kitap, canlıların varoluşumuzun çerçevesini nasıl değiştirdiği ve şekillendirmeye devam ettiği konusunda aldatıcı bir değerlendirme sunmaktadır.

    Sayfa: 150

    Şerife Bacı

    Yeni çıkan kitaplardan editörün seçimi #2

    İstiklal Yolunda Kahraman Bir Türk Kadını Şerife Bacı da işte bu mücadelenin genç bir kadının ruhunda uyandırdığı destansı bir kahramanlığın sonraki kuşaklara miras kalan değerli hatırasının bir romanıdır.

    Sayfa: 176

    Her Şeyi Gören Adam

    Yeni çıkan kitaplardan editörün seçimi #3

    2019 Booker Ödülü adayı Her Şeyi Gören Adam, gördüklerimiz ve/veya göremediklerimiz, dikkatsizlik ve başkalarına verdiğimiz zararlar, tarihin ağırlığı ve onu görmezden gelmek için yaptığımız yıkıcı girişimler hakkında iddialı, eğlenceli ve heyecan verici bir roman.

    Sayfa: 255

    Obasan

    Yeni çıkan kitaplardan editörün seçimi #4

    Kamplarda tutulan binlerce insandan biri olan yazar Joy Kogawa’nın kaleminden Obasan, günümüze dair rahatsız edici benzerlikler barındıran satırlarıyla, II. Dünya Savaşı’nın dramatik sonuçlarını Kanada’daki bir Japon göçmen ailesi üzerinden okuyabileceğiniz yürek burkan bir anlatı.

    Sayfa: 300

    Nietzsche ile Akşam Yemeği

    Yeni çıkan kitaplardan editörün seçimi #5

    Sohbetin kendiliğindenliğinin etkisiyle yolun kaybolduğu, kayboldukça yeni yolların belirdiği bir anlatım.

    Sayfa: 96

    Naikan-Sen İçine Bak!

    Yeni çıkan kitaplardan editörün seçimi #6

    Sıra dışı bir okuma yapmak isteyenlere için...

    Sayfa: 255

    Yankı Dağı

    Yeni çıkan kitaplardan editörün seçimi #7

    Newbery Onur Ödüllü yazar Lauren Wolk, ailenin üç kuşağı arasında, hepsinin ev olarak adlandırdıkları bu dağın engebeli ve düzensiz güzelliğine karşı çarpıcı bir dayanıklılık, mücadele ve dostluk hikâyesi örüyor.

    Sayfa: 150

    Japon Kültürü

    Yeni çıkan kitaplardan editörün seçimi #8

    Bu kapsamlı kitapta Masaharu Anesaki, Japon sanatının ruhuna da özellikle vurgu yaparak Japon kültürünün panoramik bir görünümünü sunuyor. Samuray ve çay ustalarının Zen felsefesi kadar, eski saray soylularının duygularına ve mütevazı bir köylünün sessiz düşüncelerine de aşina olan yazar, barışı, sanatın ve doğanın güzelliğine dönüşü savunuyor.

    Sayfa: 185

    Kocaman Denizi

    Yeni çıkan kitaplardan editörün seçimi #9

    Rüya, Büyükbaba’nın bu anılarını hatırlamasına nasıl yardım edebilir?
    Anıları paylaşmanın önemi hakkında ilham verici bir hikâye…

    Sayfa: 96

    Armand V

    Yeni çıkan kitaplardan editörün seçimi #10

    Solstad’ın radikal yaratıcılığının en özgün örneklerinden biri olan Armand V.

    Sayfa: 184




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