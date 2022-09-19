Yeni çıkan kitaplardan editörün seçimi

Yeni çıkan, raflardaki yerini alan yeni kitaplardan editör sizler için bir seçki hazırladı.

Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplardan bu hafta... Okurlarını beklemeye başlayan kitaplardan sizler i,çin seçtiklerimiz... Kitap Ayracı editörünün yeni çıkan kitaplardan seçtiklerine bakalım..

İyi okumalar dileriz...

Kelebek Etkisi

Bu kitap, canlıların varoluşumuzun çerçevesini nasıl değiştirdiği ve şekillendirmeye devam ettiği konusunda aldatıcı bir değerlendirme sunmaktadır.

Sayfa: 150

Şerife Bacı





İstiklal Yolunda Kahraman Bir Türk Kadını Şerife Bacı da işte bu mücadelenin genç bir kadının ruhunda uyandırdığı destansı bir kahramanlığın sonraki kuşaklara miras kalan değerli hatırasının bir romanıdır.

Sayfa: 176

Her Şeyi Gören Adam

2019 Booker Ödülü adayı Her Şeyi Gören Adam, gördüklerimiz ve/veya göremediklerimiz, dikkatsizlik ve başkalarına verdiğimiz zararlar, tarihin ağırlığı ve onu görmezden gelmek için yaptığımız yıkıcı girişimler hakkında iddialı, eğlenceli ve heyecan verici bir roman.

Sayfa: 255

Obasan

Kamplarda tutulan binlerce insandan biri olan yazar Joy Kogawa’nın kaleminden Obasan, günümüze dair rahatsız edici benzerlikler barındıran satırlarıyla, II. Dünya Savaşı’nın dramatik sonuçlarını Kanada’daki bir Japon göçmen ailesi üzerinden okuyabileceğiniz yürek burkan bir anlatı.

Sayfa: 300

Nietzsche ile Akşam Yemeği

Sohbetin kendiliğindenliğinin etkisiyle yolun kaybolduğu, kayboldukça yeni yolların belirdiği bir anlatım.

Sayfa: 96

Naikan-Sen İçine Bak!

Sıra dışı bir okuma yapmak isteyenlere için...

Sayfa: 255

Yankı Dağı

Newbery Onur Ödüllü yazar Lauren Wolk, ailenin üç kuşağı arasında, hepsinin ev olarak adlandırdıkları bu dağın engebeli ve düzensiz güzelliğine karşı çarpıcı bir dayanıklılık, mücadele ve dostluk hikâyesi örüyor.

Sayfa: 150

Japon Kültürü

Bu kapsamlı kitapta Masaharu Anesaki, Japon sanatının ruhuna da özellikle vurgu yaparak Japon kültürünün panoramik bir görünümünü sunuyor. Samuray ve çay ustalarının Zen felsefesi kadar, eski saray soylularının duygularına ve mütevazı bir köylünün sessiz düşüncelerine de aşina olan yazar, barışı, sanatın ve doğanın güzelliğine dönüşü savunuyor.

Sayfa: 185

Kocaman Denizi

Rüya, Büyükbaba’nın bu anılarını hatırlamasına nasıl yardım edebilir?

Anıları paylaşmanın önemi hakkında ilham verici bir hikâye…



Sayfa: 96

Armand V

Solstad’ın radikal yaratıcılığının en özgün örneklerinden biri olan Armand V.

Sayfa: 184







