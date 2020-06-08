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    Yeni çıkan kitaplar - 08 Haziran 2020

    Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.
    • Özel İçerik
    • 08.06.2020 - 12:59
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    Yeni çıkan kitaplar - 08 Haziran 2020

    Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

    haftanın yeni çıkan kitapları

    DOKUZLA DOKUZ ARASINDA

    1918’de yayımlanan Dokuzla Dokuz Arasında, 20. yüzyıl başında Viyana’da göçmen üniversite öğrencisi Stanislaus Demba’nın kimliğini bulma çabasını anlatır. Yüzyıl başı, çok etnikli Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nda baskın ve otoriter Habsburg kimliğine karşılık bireyin özgürlüğüne, gelişme ve ilerlemeye duyulan inancın; hümanist bir ahlak anlayışının yavaş yavaş taraftar bulmaya başladığı bir dönemdir. Özel ders vererek geçimini sağlayan Demba, kız arkadaşını başka bir erkekle İtalya’ya gitmekten caydırmak için para bulmaya çalışır. Roman, onun bu uğurda şehirde çaresizce koşturduğu bir günü anlatır.

    Dokuzla Dokuz Arasında

    Leo Perutz

    Çev.: Zehra Aksu Yılmazer

    İş Bankası Kültür Yay.

    S.: 200

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    BIÇAK SIRTI

    Tess Gerritsen, Bıçak Sırtı’nda, bir zamanlar doktor olarak çalıştığı hastaneyi bir gerilim atmosferi altında ziyaret ediyor. Şüpheliler teker teker kurbana dönüşürken, Gerritsen’in kahramanları zamana karşı çetin bir yarışa giriyor. Okuru da bu soluk soluğa koşuda peşinden sürükleyerek...

    Bıçak Sırtı

    Tess Gerritsen

    Çev.: E. Özlem Gültekin

    Doğan Kitap

    S.: 280

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    ASLA ARKANA BAKMA

    Tess Gerritsen, Vietnam Savaşı’ndan yirmi yıl sonra başlayan romanda, savaşın dile getirilmeyen yönlerini ve gerçeğin birden fazla yüzü olabileceğini nefes kesen bir macerayla anlatıyor. Asla Arkana Bakma ip üzerinde ilerleyen, tereddüt ve tutku dolu bir macera…

    Asla Arkana Bakma

    Tess Gerritsen

    Çev.: E. Özlem Gültekin

    Doğan Kitap

    S.: 272

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    GÖZLERİNİN ARDINDA

    … David ile Adele mükemmel bir çift gibiydiler. O halde David neden bu kadar kontrolcüydü? Adele neden eşinden korkuyordu? Louise bu çiftin yörüngesine kapıldıkça cevaplaması imkânsızlaşan sorularla karşılaşıyordu. Tek bildiği, bir şeylerin korkunç derecede yanlış gittiğiydi ama Louise durumun ne kadar kötü olduğunu ve bir insanın evliliğinin sırlarını korumak için neleri göze alacağını asla tahmin edemeyecekti.

    Gözlerinin Ardında

    Sarah Binborough

    Çev.: Aslıhan Kuzucan

    İthaki Yay.

    S.: 368

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    BENİM BİRİCİK HAYATIM

    Rachel Walker’ın tüm hayatı çoktan planlanmıştı. Ne okuyacağına, nerelere gidebileceğine, ne giyeceğine ve hatta nasıl biriyle evleneceğine bile karar verilmişti. Ona dair her şeyin idaresi, ailesinin ve cemaatin sorumluluğundaydı. Fakat özellikle uzak tutulduğu dünyaya dair bitmeyen merakını bastırmakta zorlanıyordu.

    Benim Biricik Hayatım

    Jennifer Mathieu

    Çev.: Boran Evren

    Yabancı Yay.

    S.: 264

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    HİKÂYENİN SONU

    Hikâyenin Sonu Amerikan edebiyatının sessiz devlerinden, 2013 yılında Man Booker Ödülü’ne layık görülen öykücü, denemeci ve Proust çevirmeni Lydia Davis’in ilk romanı.

    Hikâyenin Sonu

    Lydia Davis

    Çev.: Şefika Kamçez

    Everest Yay.

    S.: 256

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    ŞEREF MOTEL

    Biz okurlar da Şeref Motel’in sayfalarını çevirirken, odalarında dolaşır, hayatın ve insanların değişimini izlerken, ailenin tarihinde ülkenin gölgelerini fark ederiz. M. Caner Alper kendi yaşamından izlenimlerini benzersiz kurgusal yapıtlara dönüştürmeyi sürdürüyor.

    Şeref Motel

    M. Caner Alper

    Doğan Kitap

    S.: 168

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    HAYATI, ESERLERİ VE MESELELERİYLE İBN HALDUN

    Ruhsal bir yönelim, sancılı bir arayış ve içsel bir yolculuğun umutla beklenen son durağı olan hakikâte erişmek için, daima yolda olmak ve gözünü hedeften ayırmamak gerekir. Hakikât arayışı bir ömürdür. İbn Haldûn erken başlayan yaşam serüveni, eserleri, kavramları ve meseleleriyle bunlara eşlik eden kayıpları, acıları ve hüzünleriyle hakikâtin bir ömür yolcusudur. Toplum yaşamının hakikâtlerini aramak üzere çıktığı yolda sebatkâr yürümüş, adeta beş asır ümmetsiz kalmış bir peygamber gibi, fakir bir malzemeden muhteşem bir bina inşa etmiştir.

    Hayatı, Eserleri ve Meseleleriyle İbn Haldun

    Murat Erten

    Say Yay.

    S.: 632

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    SEÇME ŞİİRLER

    İngilizce orijinallerinin de çevirileriyle birlikte yer bulduğu bu seçkide, okurlar Dickinson’ın şiirlerindeki olağanüstü dehayı görüp onun trajik imgelerine, entelektüel zenginliğine ve duygusal keşiflerine şahit olacak.

    “Ölüm için duramadığımdan –

    O benim için durdu kibarca –

    Faytonda ikimiz vardık –

    Ve ölümsüzlük yalnızca.”

    Seçme Şiirler

    Emily Dickinson

    Çev.: Dost Körpe

    İthaki Yay.

    S.: 232

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    DÜŞÜNCE

    … Eğer uyansaydım, uyandırabilseydim zihnimi, yüreğimi… Belki o zaman anlardım teşekkürün yüreğimin dibinde oturması gerektiğini. Kalabalığından taşan zihnimi doldurmasaydım bu kadar düşünce ile, nefes alır mıydı umutlar ve direnir miydim kendime? Yeniden başlayabilseydim eğer, yapar mıydım aynı hataları aynı serkeşlikle?

    Düşünce

    Yasemin Ünlü

    Müptela Yay.

    S.: 160

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    MUCİZE

    Florence Nightingale tarafından yetiştirilmiş genç bir hemşire olan Lib Wright, tuhaf bir görev için yoksul bir İrlanda kasabasına gelir. Dört aydır hiçbir şey yemediği söylenen on bir yaşındaki Anna O’Donnell’ı gözlemlemektir görevi. Cehalet ve batıl inanca düşman olan Lib, bu orucun bir aldatmaca olduğunu birkaç gün içerisinde ortaya çıkaracağını düşünür. Ancak Anna’yla geçirdiği uzun saatler çocukla, İrlandalılarla ve kendisiyle ilgili bütün varsayımlarını değiştirir. Anna bir sahtekâr mıdır, yoksa “yaşayan bir mucize” mi? Ya da Lib’in gözleri önünde çok daha tatsız bir şeyler mi dönmektedir? Mucize, kötülüğe karşı koyan sevgiyi, farklı dünyalardan gelen insanlar arasındaki yakınlığı büyük bir başarıyla okura yansıtan, soluk kesici bir roman.

    Mucize

    Emma Donoghue

    Çev.: Elif Günay

    Doğan Kitap

    S.: 324

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    SAYGILI EBEVEYNLİK

    Yirmi yılı aşkın süredir ebeveyn danışmanı olarak çalışan Janet Lansbury, Saygılı Ebeveynlik’te anne babalara seslenerek, onlara bebeklerini doğal öğrenme becerileri olan, çevreleriyle sosyal ilişki kurmaya açık bireyler olarak görmeleri için cesaret aşılıyor. Sevmenin ötesinde bir arada olmaktan zevk alacakları çocuklar yetiştirmenin inceliklerini merak eden anne babalar için başucu kitabı niteliğinde bir rehber…

    Saygılı Ebeveynlik

    Janet Lansbury

    Çev.: Leyla Keskiner

    İletişim Yay.

    S.: 167

    Kitabı satın almak için tıklayınız: iletişim.com

    haftanın yeni çıkan kitapları

    KADIN ÖYKÜLERİ

    Çehov’un kadın eksenli bu öyküleri kadınları olanca karmaşıklığıyla anlatıyor. Kadınların kendilerini bulabilecekleri ve onlara hitap eden öyküler bunlar. Kadınların “erkek dünyasına” katıldıklarında onlar gibi davranmakla ciddi hata yaptıklarını, böylece “kendi gerçekliklerini” göremediklerini ve dolayısıyla kadınlık durumunun yad-sınmasının bedelini ödemeye devam ettiklerini vurgulayan öyküler… Oysa kadınlar erkeklerden farklıdır; yaşama anlam katan şeylerse mizah, aşk ve çalışmadır Çehov’a göre.

    Kadın Öyküleri

    Anton Çehov

    Çev.: Ali Rıza Dırık

    Dipnot Yay.

    S.: 262

    Kitabı satın almak için tıklayınız: dipnotkitap

    *

    Damla Karakuş

    [email protected]

    Instagram: biyografivekitap

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