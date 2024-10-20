Yeni kitaplarla seç, beğen, al oku

Ergül Tosun

Elinizdeki kitap bitti mi?

O zaman sizler için hazırladığımız okuma önerilerine mutlaka göz atın. Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplara birlikte bakalım...

İşte, siz kitapseverler için hazırladığımız dopdolu okuma önerileri...

KARİYERİM GELECEK

Kariyerim Gelecek, sadece bir kitap değil, âdeta geleceğe açılan bir portal, zamanı büken bir yol gösterici. Yasemin Sungur geleneksel kariyer kalıplarını kırarak, okurları kendi geleceklerinin mimarı olmak için motive ediyor. Kariyer gelişimini bir maraton değil, keyifli bir keşif yolculuğu olarak yeniden tanımlıyor.

MIRILDANAN KEMİKLER

Muhteşem bir gotik macera... Cesur kahramanları, güzel dili ve özenle yaratılmış dünyaları sevenler bu kitabı kaçırmak istemeyecek.

BEKLEDİĞİM ODALARDA

Ödüllü oyuncu ve yazar Nilüfer Açıkalın’dan edebiyatının yirmi beşinci yılında yeni bir öykü kitabı: Beklediğim Odalarda.

CUMHURİYET'İN HİKAYESİ

Cumhuriyet’in onuncu yılı kutlandıktan kısa bir süre sonra Türkün, Birinci Dünya Savaşı’ndan o güne kadar yazdığı, neredeyse yirmi yıllık bir destanın parçalarıdır bu hikâyeler.

ARA NAĞME

Sokakta yanından geçip gidilenlerin, bazen durup başı okşananların; neşenin, hüznün, hem bilindik hem de sürprizli karşılaşmaların etrafında dolanan bir öykü kitabı: Ara Nağme.

ZALİM İYİMSERLİK

Zalim İyimserlik, sert bir analiz olmasının yanı sıra, modern toplum fantezilerimizin ve bu fantezilere doğru Don Kişotça atılımlarımızın karanlık bir natürmortu. Tarihsel şimdinin başka herhangi bir şekilde anlaşılmadan önce duygusal olarak algılandığını savunan Berlant günümüzün dikkate değer duygusal tarihini anlatıyor bizlere.

TRAVMA VE KAYIP

Bu kitap bir hazine. Yirminci yüzyılın en büyük düşünürlerinden bir ismin çığır açan düşüncelerinin daha fazlasına sahip olmak ne büyük bir hediye.

İKİZ TAÇLAR

İkiz Taçlar, yyürek burkan macerası, büyüleyici nükteleri ve detaylıca yazılmış dünyasıyla ilk sayfalardan itibaren sizi etkisi altına alacak.

ZANZİBAR İSTİFİ

Çevrilmesi en zor bilimkurgu romanlarından biri kabul edilen Zanzibar İstifi ilk kez Türkçede.

GAZZE'NİN DİPNOTLARI

1956’da, Filistin-İsrail çatışmasının göbeğinde, 111 kişinin öldürüldüğü kanlı bir günün hikâyesi.

SPOİLER ALARMI

Kalbinizi eritecek bir uyum, zekice diyaloglar ve kahkahalara boğan mizahla noktalanan bir kendini keşfetme, iyileşme ve büyüme hikâyesi.

BABİL

Son yılların en çok ses getiren romanlarından Babil şimdi Türkçede...

DUNE: MAKİNELERİN SEFERİ

Paul Atreides’in cihadına kadar süren binlerce yıllık yolculuğun başlangıcını anlatan Dune Efsaneleri üçlemesi, Dune: Makinelerin Seferi'yle devam ediyor.

DAİMA İTHAKA

Modern İtalyan edebiyatının neoavangart isimlerinden, 1950’lerin basmakalıp sanat anlayışına karşı Marksist ve yapısalcı etkilerle bir araya gelen sanatçıların oluşturduğu Gruppo 63’ün bir üyesi olan Luigi Malerba, en ünlü romanı Daima İthaka’da, Homeros’un bir türlü evine dönemeyen kahramanı Odysseus’un nihayet adasına döndüğünde olanları yazar.

ROMAİN ROLLAND

Stefan Zweig’ın ustalıkla kaleme aldığı bu etkileyici biyografi, 20. yüzyılın en büyük hümanistlerinden, Nobel Edebiyat Ödüllü Romain Rolland’ın yaşamını derinlemesine inceliyor.

TUTUKEVİ

Tutukevi, Pavese'nin derin gözlem gücü ve sade ama vurucu anlatımıyla, okuru karakterin ruhsal çöküntü ve kurtuluş arayışı arasında bırakarak, ona özgürlüğün ve tutsaklığın anlamını sorgulatıyor.

CENETTE GİBİYİM

Çağdaş Türk romanının başarılı isimlerinden Sibel K. Türker, yaşam ve aşk dolu bir kahraman yaratıyor Cennette Gibiyim'de

RUHUN YENİDEN YAZILIŞI

İlk olarak 1995 yılında yayımlanan Ruhun Yeniden Yazılışı: Bellek Bilimleri ve Çoklu Kişilik, tarihsel ve çağdaş olguları güçlü bir analizle birleştirerek bilgi arkeolojisine katkı sunmaya bugün bile devam ediyor.

ALACAKARANLIK İTİRAFLARI

Japon polisiyesinin temellerini atan yazarlardan biri olan ve Japonya’nın en ünlü polisiye yazarı Edogawa Ranpo’yu da etkileyen Şiro Hamao, Alacakaranlık İtirafları’nda tıpkı Şeytanın Çırağı ’nda olduğu gibi yine heyecan ve gizem dolu üç uzun öykü anlatıyor.

İNSANSIZ TANRILAR

Granta dergisinin 2003’teki en iyi 20 genç Britanyalı yazar listesinde yer alan Kunzru, zamanında kazandığı John Llewellyn Rhys Ödülü’nü, sponsor Mail on Sunday’in göçmen karşıtı haber anlayışından dolayı reddetmişti.

KAOS PRENSİ

Amber Yıllıkları’nın onuncu kitabı Kaos Prensi, tüm zamanların en muhteşem fantastik serilerinden birine destansı bir son getiriyor