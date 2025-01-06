Yeni yılda yerli yazarların kitapları ön planda olacak

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Türkiye'de yayınlanan kitaplar her geçen gün artarken bununla beraber yerli yazar sayısında da artış görülüyor. 2025 yılında yayınevleri yayınlayacağı kitapları da duyurmaya başladılar. Buna göre Türk yazarların kitapları daha ön planda olacak.

Bu ay Tarık Tufan’ın yeni romanı Gece Açan Çiçekler, Nedim Gürsel’in Kavuşmak Hayal Oldu: Anneme Mektuplar, şubat ayında ise Seray Şahiner’in yeni romanı Doğan Kitap etiketiyle okurla buluşacak.

Elif Şafak’ın son romanı Gökyüzünde Akan Nehirler ile Kristin Hannah’nın yeni romanı Kadınlar da bu yılın öne çıkan kitaplarından.

Haruki Murakami ’nin son romanı Şehir ve Belirsiz Duvarları, Jo Nesbo’nun son Harry Hole macerası Kanlı Ay da aynı yayınevinden çıkacak kitaplar arasında. Kırmızı Kedi Yayınları, Canan Gerede’den Canan, Bir Hayattan Fragmanlar kitabını okurla buluşturacak.

DEPREM DE UNUTULMADI

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’a giden Z Kuşağı bir grup gencin dayanışmasının anlatıldığı Namık Kemal Biçer imzalı kitap, bu ay okurla buluşacak. Kitapta depremi yaşayanlara destek olmak için bölgeye giden gençlerin başından geçen olayları macera sevenler ilgiyle takip edecek.