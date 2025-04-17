Yeryüzünün kalbine yolculuk: Afrika'nın Son Dansı

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Yalnızca bir kitap değil, aynı zamanda bir yaşam deneyimi sunan Afrika’nın Son Dansı, Tanzanya’dan Namibya’ya, Kenya’dan Ruanda’ya uzanan geniş bir coğrafyada geçen göz kamaştırıcı bir yolculukla okuru buluşturuyor.

Aşkalli, savanaların ortasında sırtlanların kahkahasından gorillerin hüznüne, Kisaru adlı efsanevi bir çitanın annelik mücadelesinden Masai köylerindeki geleneksel törenlere kadar, Afrika’nın hem kalbine hem ruhuna dokunuyor.

Kitap, yazarın kendi çektiği fotoğraflarla da desteklenerek edebi bir belgesel niteliği taşıyor. Yer yer şiirsel bir dille, yer yer sarsıcı bir gerçeklikle kaleme alınan bölümler; yalnızca Afrika’yı değil, insanın doğayla olan ilişkisini de sorgulatıyor.

Afrika’nın yalnızlığına, direnişine, güzelliğine ve acısına tanıklık etmek isteyenler için Afrika’nın Son Dansı, bir son veda değil; belki de ilk adım...

AFRİKA RİTMİNE DAVET

Bu kitap, Afrika’nın ritmine bir davettir…

Her adımda doğanın kalp atışını duyacaksınız.

Neşenin rüzgârla yükselip bulutlara dokunduğunu, trajedinin kumlarla savrulup uzaklara taşındığını hissedeceksiniz. İlk adımlarınızın sesini duyacaksınız; insanlığın köklerinden gelen, unuttuğumuz bir şarkının sözlerini de. Toprak size sırlarını fısıldayacak; yüzyılların biriken hikayelerini...

Burada yazılanlar gerçek: Göklerin altındaki ilk şarkıdan, tükenişin son yankısına kadar uzanan bir melodi. Bu dans yaşamın kendisi kadar büyülü ve karmaşık. Her sayfayı çevirdiğinizde adımlarınız Afrika’nın kalbine dokunacak.

Bu onunla son dansınız, belki de ilk...

Gezgin Nazan Aşkalli

YAZAR HAKKINDA...

Nazan Aşkalli, doğa tutkunu bir yazar, belgesel yapımcısı, gezgin ve editördür. İstanbul merkezli yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra uzun yıllardır Afrika başta olmak üzere farklı kıtalarda yürüttüğü fotoğraf odaklı keşif gezileri ile tanınmaktadır.

Kariyerine yazarlıkla başlamış, ilerleyen yıllarda belgesel metinleri, edebi kurgu dışı anlatılar ve çevre farkındalığı temalı projeler üretmiştir. Hem metin yazarlığı hem de fotoğrafçılık alanındaki derin ilgisi, eserlerine görsel ve duyusal bir zenginlik kazandırmıştır.

Kendi yaşam deneyimlerini belgesel anlatımıyla harmanlayan Aşkalli, okuyucuyu yalnızca bir yolculuğa değil, aynı zamanda bir farkındalık uyanışına davet eder. Afrika’nın Son Dansı, bu yönüyle onun en kapsamlı ve derinlikli eseri olarak öne çıkmaktadır.