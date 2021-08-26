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    Yeşilçam oyuncularının unutulan isimlerinin kitabı: Filmlerle Geçtim Sokağınızdan

    Yeşilçam oyuncularının unutulan isimlerinin kitabı: Filmlerle Geçtim Sokağınızdan

    Yazar ve belgeselci Nebil Özgentürk'ün Filmlerle Geçtim Sokağınızdan adlı kitabında, Yeşilçam'ın sevilen ve unutulan oyuncuları anlatılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 10:56
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    Hepimiz onlarla büyüdük, onların filmlerini izledik, bazen kızdık bazen de sevindik. Çoğu zaman da kendimizi onların yerine koyduk. Yeşilçam denilen film furyasında kimler geldi, kimler geçti...

    Filmlerde gördüğümüz kötü adamlara elimizdeki kumandayı bile fırlatmak içimizden geçmiştir. Setten dönen oyuncunun önüne çıkıp "Neden kötü adamı oynuyorsun" diye tehdit edilen, evi taşlanan aktörlerin hikayeleri, Filmlerle Geçtim Sokağınızdan kitabında.

    Sevilen belgeselci ve yazar Nebil Özgentürk'ün geçtiğimiz yıl Karakarga Yayınları etiketiyle piyasaya çıkan kitapta, Yeşilçam'ın usta oyuncularının portresi çiziliyor. Peki kimler var kitapta?

    BİR FİLM GEÇİDİ...

    Kötü gülüşüyle ve filmlerde oynadığı kötü adam karakteriyle hafızalarda yer edinen Erol Taş, Bilal İnci, Hayati Hamzaoğlu, öte yandan müşfik baba rolünde olan yumuşak kalpli Kadir Savun, Minür Özkul, hırçın ve filmlerde hep asık suratlı olan Aliye Rona, bunun yanında Sami Hazinses, Kenan Pars, Arzu Okay gibi isimlerin hikayeleri Filmlerle Geçtim Sokağınızdan kitabında okuyabileceksiniz.

    Yeşilçam oyuncularının unutulan isimlerinin kitabı: Filmlerle Geçtim Sokağınızdan #1

    Sayfa: 120

    ZAMANDA BİR YOLCULUK

    Onlar beyazperdenin kötü kadınları ve kötü adamları, iyilik timsalleri, saf ve temiz karakterleri ya da binbir fırıldak çevirenleri... Bugün hâlâ filmleriyle binlerce kişiyi televizyon karşısına çeken isimler, özel hayatlarını Nebil Özgentürk’e açıyor ve okuru zamanda bir yolculuğa davet ediyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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