Yetişkinler için masal terapisi

Psikiyatri ve psikoterapi gibi kelimeler henüz icat edilmeden önce, masallar ağızdan ağıza aktarılarak yetişkinler ve çocukları harika hikayeler dünyasına daldırırdı.

Bugün masalların, tamamen çocukların hobisi olduğu düşünülüyor, ancak bugüne kadar hayatta kalan birçok eski hikâye kesinlikle çocuk içeriğine sahip değil. Hans Christian Andersen gibi bir peri masalı yazma ustası bile, başyapıtlarından bazılarını yetişkin bir izleyici kitlesi için yazdı.

Bu, insanların uzun zamandır masalları sadece çocuk eğlencesi için değil, aynı zamanda başka amaçlar için de kullandıklarını göstermektedir.

Masal terapisi

Hatta masallar günümüzde çocuklar ve yetişkinler için psikolojik düzeltme yöntemi olarak kullanılıyor. Masalın terapi amaçlı kullanılması bu bilimin kurucularına kadar gidiyor. Peri masallarının yorumlanması ve analizine katılan bilim adamları arasında Jung ve Freud gibi insan ruhunun uzmanları var.





Öğretici hikayeler

Bu öğretici hikayelerde ele alınan olayların, yaşamdaki benzer bir durumdan bir çıkış yolu bulmaya yardımcı olabileceğine inanılıyor. Çünkü masallar, bir insanı tarih karakterlerinden örneklerle, kendi sorunlarını fark edebileceği, kendini farklı bir açıdan görebileceği bir masal dünyasına sokmanıza izin verir.





Tüm bireylere hitap eden tür

Batı'da durum böyle. Büyüklere masallar anlatılıyor ve masal terapi yöntemi olarak kullanılıyor.

Biz de ise masallar sadece çocuklara anlatılıyor. Oysa Anadolu kültüründe ateş başından köy odalarına kadar uzanan masal anlatma geleneğinde masal yalnızca çocuklara değil köyün tüm ahalisine, ailenin tüm bireylerine hitap ediyordu.





Büyükler için masal dergisi: Hark

Masal anlatmak ve dinlemek insanın en temel ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç yalnızca çocuk eksenli düşünülemez diyen bir grup liseli genç, 2018’in bahar mevsiminde, Hark Masal Dergisi’ni çıkarmaya başladı.

Masal çocuklarıyla tablet çocukları arasında kalan kuşağa ait gençlerin çıkardığı dergi, alıp başını gitti. 16. sayıya ulaşan masal dergisi, büyükler arasında elden ele dolaşıyor.