Yıldız Sarayı arşivinden gün yüzüne çıkmamış belgeler kitaplaştırıldı

Döneminin gözde eseri Yıldız Sarayı’na ait hiç yayınlanmamış belgeler benzersiz bir bakış açısıyla arşivlerden gün yüzüne çıkarıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yıldız Sarayı’nın mimarlık ve sanat tarihi bakımından özelliklerini hiç yayımlanmamış belgelerle gözler önüne seren benzersiz araştırması “Yıldız Sarayı” kitabını tanıttı.

2015 yılında Sultan II. Abdülhamid ve dönemi ile ilgili alanlarda disiplinler arası çalışmaanlayışıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak üzere kurulan YıldızTeknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi, dönemin özenleinşa edilmiş yapılarından Yıldız Sarayı için özel bir çalışmaya imza attı.

Prof. Dr. A. MelekÖzyetgin, Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Dr. Ayşe Ersay Yüksel'in yazarlığını yaptığı Yıldız Sarayıkitabı, sarayla ilgili bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı eser niteliğini taşıyor.

"SARAYLAR TARİH BOYUNCA MERAK KONUSU OLDU"

Eserin ortaya çıkmasında emeği geçenleri tebrik eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "600 yıllık Osmanlı İmparatorluğunun ortaya koyduğu şehir ve medeniyetin bugüne yansıyan en görkemli ve dikkat çekici değerlerimizin başında, elbette Osmanlı İmparatorluğumuzun sarayları geliyor. Osmanlı Devleti'ni yöneterek 3 kıtaya hâkim olan kudretli padişahlarımızın yaşadıkları saraylar tarih boyunca merak ve ilgi konusu oldu. Ciddi bir boşluğu dolduran bu çalışma görsel açıdan ilk kez kullanılan orijinal kaynakları içermesiyle de yeni çalışmalara esin kaynağı olacaktır." dedi.

AYRICALIKLI YERE SAHİP SARAY

Yıldız Sarayı'nın ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu ifade eden Yavuz, hazırlanan kitabın YıldızSarayı'nın öneminin anlaşılmasına katkı sunacağını, II. Abdülhamid'in yönetim şeklinianlamak için de iyi bir fırsat olacağını düşündüğünü söyledi.

YILDIZ SARAYI KİTABI HAKKINDA

Devrinin önemli yapılarından Yıldız Sarayı’nı tüm yönleriyle ele alan ilk eser olma özelliğini taşıyan kitap aynı zamanda mimarlık ve sanat tarihine ışık olacak birçok akademik çalışmayı da içeriğinde barındırıyor.

Kapsamlı ve yoğun bir araştırma sonucu ortaya çıkan Yıldız Sarayı kitabı, Osmanlı arşivinde şimdiye kadar yayınlanmamış saraya ait plan, çizim, krokiler ile arşiv belgelerine ve II. Abdülhamid'e ait Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'nda yer alan sarayın tüm eski fotoğraflarına bütünsel şekilde yer veren kapsamlı bir araştırma kitabı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınlarından çıkan araştırma kitabında, YTÜ Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Ersay Yüksel’in imzası bulunuyor.