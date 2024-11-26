Yüksek sesle okunan kitap kelimeleri daha kalıcı hale getiriyor

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Yazıda noktalama işaretlerinin kullanılmasıyla birlikte metinlerde sessiz okumalar yaygınlaştı. İnsanların çoğu kitap okurken bunu sessiz biçimde yapıyor. Hattat içlerinden okuyanlar bile var; dudakları bile kıpırdamıyor.

Bunun yanında özellikle diksiyonunu geliştirmek isteyenler de kitabı yüksek sesle okumayı tercih ediyor. Öte yandan Kanada'da yapılan bir araştırma kitap okumaya dair yeni bir tartışmayı yarattı.

Modern okumanın sessiz ve yalnız bir faaliyet olduğu benimsendi. Kanada’nın Toronto şehrindeki Rotman Araştırma Enstitüsü Psikoloji Bölümü’nde yapılan araştırmada bir kelime listesini inceleyen öğrenciler, hemen ardından yüksek sesle okudukları kelimelerin yüzde 90’ını hatırlarken, sessizce okuduklarının yüzde 71’ini hatırlayabildiler.

ÇOCUKLAR İÇİN AVANTAJLARI VAR

Kelimelerin yüksek sesle okunmasının, özellikle çocuklar için avantajları var. Brezilya’nın São Paulo şehrindeki ABC Federal Üniversitesi’nde yapılan araştırma; hikâye anlatmanın, hastanede yatan çocukların oksitosin seviyelerini artırırken ağrıyı azalttığını gösterdi.