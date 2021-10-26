Z Kuşağı okumayı seviyor mu, Z Kuşağı'nda okuma oranları

Son zamanlarda gündem olan yeni nesil Z Kuşağı'nın kitapla olan ilişkilerinin çok güçlü olmadığını belirtmek gerek.

Türkiye'de özellikle siyasette tartışılan Z Kuşağı, 2023 seçimlerinin belirleyici etken olacağı konusundaki tartışmalar devam ederken; biz bu neslin kitapla olan ilişkileri üzerinde duracağız.

Öncelikle şunu belirtelim ki; Z Kuşağı fazla okumuyor ve edebiyat dünyasından uzun mesafeli olmasa da uzaklar. Gençler, gelişen teknoloji ve bilgi çağında daha çok sosyal medya ve onun türevlerine hapsolmuş durumda.

Z Kuşağı'nın okuma oranları yüzde 5 ve yüzde 10 arasında gidip gelirken, kullandıları Türkçe'de de bozukluklar baş gösteriyor.

Son çıkan kitaplardan ve dünya edebiyatından uzak bir görüntü çizen yeni nesil, vaktinin çoğunu sosyal medya ve internette geçiriyor.

OKUNAN KİTAPLAR

Z Kuşağı'nın okuduğu kitaplar ise farklılık gösteriyor. Özellikle kişisel gelişim, aşk, ve bilimkurgu kitapları öne çıkarken, rafine edebiyat dediğimiz kitapları okumaktan uzak bir görüntü çiziyorlar. Dünya klasikleri ve çağdaş dünya edebiyatı yazarlarını ise pek tanımıyorlar.

ODAKLANMA SÜRELERİ KISA

Bir diğer husus ise Z Kuşağı'nın odaklanma süreleri. Burada öne çıkan etken ise, gençler kitabı eline alıp okuduklarında kısa sürede sıkılıyorlar; bu da beraberinde odaklanma sorununu doğuruyor.

KİTAP FİYATLARI

Gençlerin daha doğrusu hemen her okurun şikayet ettiği kitap fiyatları da okumadaki düşüşü destekleyici nitelikte.

Bir kitabın ortalama fiyatının 25 ve üstü olduğunu düşündüğümüzde Z Kuşağı'na mensup gençlerin düzenli kitap alamadıklarını görüyoruz.