Zihinsel ve finansal özgürlüğün kapılarını açan bir rehber: Para Bilinci

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Nevşah Fidan Karamehmet’in yeni kitabı Para Bilinci’ni okurlarıyla buluşturuyor. Bu kitap, maddi zenginlik ile zihinsel ustalık arasındaki bağı keşfetmek ve hayatında finansal özgürlüğe ulaşmak isteyen herkes için bir rehber niteliğinde.

Para Bilinci kitabında Nevşah Karamehmet, paranın bir araç olduğunu, gerçek gücün bireyin bilinç seviyesinde yattığını anlatıyor. Para ile ilişkisi problemli olan bireylerin, kendi bilinçlerinde yaptığı hataların farkına varıp, bu durumu nasıl dönüştürebileceğini kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

Para, zenginlik, finansal özgürlük gibi kavramlar üzerine derinlemesine düşünme ve doğru adımları atma konusunda net bir yol haritası sunuyor.

Paraya bakış açınızı kökten değiştirecek bu eser, finansal hedeflerine ulaşmak isteyen herkesin kütüphanesinde yer almalı.

Para Bilinci, sadece finansal özgürlüğe ulaşmanın yollarını değil, paranın kişisel değerimizle ve bilinç seviyemizle olan ilişkisini de gözler önüne seriyor. Bu kitap, para bilincinizi geliştirip yaşam standardınızı yükseltirken, hayal ettiğiniz yaşamı inşa etmenize yardımcı olacak bir rehber.

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FİNANSAL ÖZGÜRLÜK

İşlevsiz düşünme alışkanlıklarını değiştirme alanındaki 20 yılı aşkın deneyimiyle dünya çapında bir otorite olan Nevşah Fidan Karamehmet size finansal özgürlüğe giden yolda adım adım eşlik ediyor. Zenginlik ile varlık arasındaki farkı açıklarken finansal başarıya ulaşmanın zihin yapımızla doğrudan bağlantılı olduğunu savunuyor.

DÜŞÜNCENİN GÜCÜ

Düşüncenin ve meditasyonun gücünü kullanarak hayatınızdaki para akışını dengelemenin sırlarını paylaşıyor. Hayatınızı anlamlı aktivitelerle doldurmak ve ustaca bir yaşam sürmek için yepyeni bir yolculuğa çıkarıyor.