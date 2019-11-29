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Kıvanç Tatlıtuğ, Can Yaman sorularına cevap vermedi

Oyuncu ve manken Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde Can Yaman'ın kendisi ile ilgili söylediği sözlere yanıt vermek istemedi.

Haber Merkezi | 29.11.2019 - 11:57..
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Geçtiğimiz günlerde İspanya'ya giden oyuncu Can Yaman, kadın hayranları tarafından burada da sevgi seliyle karşılandı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Can Yaman sorularına cevap vermedi

"NE YAPAYIM ARKADAŞLAR KIVANÇ İSPANYA'DA TANINMIYORSA"

Yaman, İstanbul dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aynı tarihlerde Kıvanç Tatlıtuğ’un da orada olmasıyla ilgili bir soruya, “Ne yapayım arkadaşlar, Kıvanç abinin dizileri İspanya’ya satıldı mı bilmiyorum. Eğer satıldıysa öyle olur satılmadıysa yapacak bir şey yok. Başka bir oyuncunun dizisi izlenmiyorsa orada ünlü olması mümkün değil zaten. Benim dizilerim orada çok izleniyor.” dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ Can Yaman sorularına cevap vermedi VİDEO

YAMAN'IN AÇIKLAMALARI TATLITUĞ'A SORULDU

Yaman'ın bu açıklaması, bazı kesimler tarafından tepki çekti. Bir mekan çıkışında görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ'a, bu açıklama soruldu.

Kıvanç Tatlıtuğ, Can Yaman sorularına cevap vermedi

"BENİMLE İLGİLİ SORUN VAR MI KARDEŞİM"

Kıvanç Tatlıtuğ ise gazetecilere Yaman'ın sözlerini umursamadığını ima ederek, "Benimle ilgili bir sorun var mı kardeşim? Estağfurullah. Kendim dışında gelişen olaylara yorum yapmıyorum." dedi.

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