Kıvanç Tatlıtuğ, Sakarya’da Kenan Sofuoğlu ve ailesiyle bir araya geldi

Hız tutkunu ünlüler arasında olan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez direksiyon başında değil, yan koltukta heyecan dolu anlar yaşadı.

Ünlü oyuncunun yolu, Sakarya'nın Akyazı ilçesine ve motor sporlarının efsane ismi Kenan Sofuoğlu ile bir araya geldi. Yeteneğiyle dikkat çeken Zayn, bu kez yan koltuğuna Kıvanç Tatlıtuğ'u konuk etti.

Minik şampiyonun sürüş yeteneğini yakından takip ettiğini gizlemeyen Kıvanç Tatlıtuğ, Zayn'in videolarını ezbere bildiğini söyledi.

Zayn'e dönerek hayranlığını ve biraz da esprili korkusunu dile getiren Tatlıtuğ, şu sözlerle dikkat çekti:

"BANA ACI"

"Türkiye'nin motor sporlarındaki en yetenekli ve en genç sporcuların başında geliyorsun. Ama ben bunu tek teker yaptığını da gördüm, babanın bunun ne kadar zor olduğunu söylediğini de biliyorum. Yani her şeye vakıfım. Lütfen ama lütfen bana acı."

"ADAMIM ZAYN"

Bu eğlenceli anlar, Zayn Sofuoğlu'nun milyonlarca takipçili sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kısa sürede internette viral olan videonun altına ilk yorumu bırakanlardan biri de yine ünlü oyuncunun kendisi oldu. Kıvanç Tatlıtuğ, minik dostunun paylaşımına "Adamım Zayn" notunu düşerek ona olan desteğini bir kez daha ilan etti.