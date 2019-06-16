1 Kapadokya’da 39 kaçak yapı için yıkım kararı Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor.

2 Kıvanç Tatlıtuğ'un kayınpederi toprağa verildi Dün hayatını kaybeden Başak Dizer'in babası Ali Cengiz Dizer için memleketi Bursa'da cenaze töreni düzenlendi.

3 Fatih Terim, Welbeck'in alınmasını istiyor Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, Arsenal ile yollarını ayıran Danny Welbeck'in peşine düştü.

4 Sarı Yelekliler eylemlerini sürdürüyor İlk haftalara oranla katılım azalsa da ülkenin çeşitli yerlerinde göstericilerle polisler arasında çatışmalar yaşanıyor.

5 Netanyahu'nun eşi para cezasıyla kurtuldu İsrail’de Başbakanlık rezidansında devletin resmi aşçısı bulunmasına rağmen dışardan yemek sipariş vererek devleti zarara sokmakla suçlanan Sara Netanyahu para cezası aldı.

6 Babaları ölünce gizli koleksiyon da ortaya çıktı Birleşik Krallık’ta bir aile, babalarının ölümünün ardından gizli kalmış bir gerçekle yüzleşti. Aile babalarının 20 bin sterlin değerinde motosiklet koleksiyonu olduğunu öğrendi.