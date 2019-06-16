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Kıvanç Tatlıtuğ'un kayınpederi toprağa verildi

Dün hayatını kaybeden Başak Dizer'in babası Ali Cengiz Dizer için memleketi Bursa'da cenaze töreni düzenlendi.

DHA | 16.06.2019 - 14:37..
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Kıvanç Tatlıtuğ'un kayınpederi toprağa verildi

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in uzun süredir kanser tedavisi gören babası Ali Cengiz Dizer, dün hayatını kaybetti.

Ali Cengiz Dizer için Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Organize Sanayi Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Başak Dizer ve oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yanı sıra Dizer ailesi ile yakınları katıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kayınpederi toprağa verildi

EŞİNİN YANINDAN AYRILMADI

Kıvanç Tatlıtuğ'un, ayakta durmakta güçlük çeken eşi Başak Dizer'in cenaze töreni boyunca yanından ayrılmadığı görüldü.

Ali Cengiz Dizer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kayınpederi toprağa verildi

Kıvanç Tatlıtuğ'un kayınpederi toprağa verildi

Kıvanç Tatlıtuğ'un kayınpederi toprağa verildi

Kıvanç Tatlıtuğ'un kayınpederi toprağa verildi

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