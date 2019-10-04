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Kızı için yol yaptıran babanın borçlarını Valilik kapattı

Muğla Valiliği, ilkokula başlayan kızı Gamze'yi servis aracının evden rahatça alabilmesi için kendi imkanlarıyla 4 kilometrelik yol açtıran babanın borçlarını ödedi.

AA | 04.10.2019 - 12:56..
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Kızı için yol yaptıran babanın borçlarını Valilik kapattı

Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, baba Ramazan Korkut ile bir araya geldi.

BORÇ KAPATILDI

Kaymakam Yıldız, ziyarette Korkut'a, borçlarının Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla kapatıldığı müjdesini verdi.

Kızı için yol yaptıran babanın borçlarını Valilik kapattı

Yıldız, babaya hassasiyeti için teşekkür etti. Korkut ise devletinin kendisine sahip çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Kızı için yol yaptıran babanın borçlarını Valilik kapattı

Muğla'da yaşayan Ramazan Korkut, ilkokula başlayan 6 yaşındaki kızı Gamze'nin, evlerinden servis aracına rahat ulaşabilmesi için kendi imkanlarıyla 4 kilometrelik yol açtırmıştı.

Yol çalışmasından önce kızını, servisin bulunduğu yere traktörle götürüp getiren Korkut, "Yolun dar bölümlerini kepçeyle genişlettirdim. 63 saat kepçe, 6 gün boyunca 4 kamyon çalıştırdım. Toplamda 42 bin lira masraf ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Kızının okula gidebilmesi için yol yaptırdı

Kızı için yol yaptıran babanın borçlarını Valilik kapattı

(Muğla Valisi Esengül Civelek)

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