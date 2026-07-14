Kızılcık Şerbeti'nde kriz bitmiyor! Senaryo değişti
Sadece dizinin senaryosuyla değil oyuncularıyla da sık sık gündem olan Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon öncesi hikayede ve kadroda değişiklik olacağı öğrenildi.
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Reyting rekorları kıran dizi Kızılcık Şerbeti'nde olaylar bitmiyor.
Dizisinin beşinci sezon hazırlıkları devam ederken beklenmedik bir ayrılık haberi gelmişti. Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisinin ilk bölümünden beri ekipte yer alan Aliye Uzunatağan'ın projeye veda ettiği öğrenilmişti.
PARADA ANLAŞAMADILAR
Uzunatağan ile yapım şirketinin ekonomik şartlarda anlaşamadığı ve ayrılık kararı verildiği ortaya çıkmıştı. Sönmez’in ardından ekibe dahil olacak isim Laçin Ceylan olmuştu.
DİZİYE GİRMEDEN ÇIKTI
Laçin Ceylan'ın Kıvılcım’ın halası Devrim rolüyle hikayeye dahil olacağı öğrenilen dizide yine ortalık karıştı.
Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunda yapılan değişikliğin ardından Laçin Ceylan'ın hikayesi başlamadan bitti. Ünlü oyuncu kadrodan çıkartıldı.