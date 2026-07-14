Kızılcık Şerbeti'nde kriz bitmiyor! Senaryo değişti

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Reyting rekorları kıran dizi Kızılcık Şerbeti'nde olaylar bitmiyor.

Dizisinin beşinci sezon hazırlıkları devam ederken beklenmedik bir ayrılık haberi gelmişti. Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisinin ilk bölümünden beri ekipte yer alan Aliye Uzunatağan'ın projeye veda ettiği öğrenilmişti.

PARADA ANLAŞAMADILAR

Uzunatağan ile yapım şirketinin ekonomik şartlarda anlaşamadığı ve ayrılık kararı verildiği ortaya çıkmıştı. Sönmez’in ardından ekibe dahil olacak isim Laçin Ceylan olmuştu.

DİZİYE GİRMEDEN ÇIKTI

Laçin Ceylan'ın Kıvılcım’ın halası Devrim rolüyle hikayeye dahil olacağı öğrenilen dizide yine ortalık karıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunda yapılan değişikliğin ardından Laçin Ceylan'ın hikayesi başlamadan bitti. Ünlü oyuncu kadrodan çıkartıldı.