Kızılcık Şerbeti’nde Sönmez’in yerine yeni isim geliyor! İşte yeni sezon tarihi
Show TV’nin Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisinde "Sönmez" karakterinin kalp krizi geçirerek projeye veda etmesi izleyicileri şaşırtmıştı. Bu ayrılığın ardından dizinin kadrosuna dahil olacak yeni isim belli oldu.
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Show TV’nin izlenme rekorları kıran Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Usta oyuncu Ali Uzunatağan’ın canlandırdığı "Sönmez" karakterinin kalp krizi geçirerek diziye veda etmesinin ardından, izleyicilerin merakla beklediği yeni oyuncu ismi netleşti.
20 Ağustos’ta çekimlerine başlanması planlanan dizinin yeni sezonunda, Sönmez’in yerini dolduracak isim kadroya dahil oluyor.
Devrim Hala geliyor
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başarılı tiyatro oyuncusu Laçin Ceylan, "Devrim" rolüyle Arslan ailesinin yeni üyesi oluyor.
Kıvılcım karakterinin halası olan "Devrim" rolüyle ekranlara dönecek olan Laçin Ceylan, hikayedeki dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi