Kızılcık Şerbeti’nin eski Abdullah’ı geri dönüyor: İşte yeni dizisi

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Televizyon dünyasının merakla beklediği yeni dizi projelerinden biri olan Düğünümüz Var'ın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizinin en önemli transferlerinden biri gerçekleşti.

Son olarak Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah karakteri ile izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, diziyle el sıkıştı.

Osman Aydınoğlu’nu canlandıracak

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Settar Tanrıöğen, dizide Osman Aydınoğlu karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Usta oyuncu, dizide Binnur Kaya’nın canlandıracağı Safiye karakterinin eşi rolünde olacak.

Aydınoğlu ailesinin hayatına odaklanan dizide Şevval Sam, ailenin gelini Candan karakterine hayat verecek.

Ailenin oğulları Mehmet rolünde Buğra Gülsoy’u, diğer oğulları Murat rolünde ise Sarp Apak’ı izleyeceğiz.