Kızılcık Şerbeti’nin Mustafa’sı geri dönüyor: İşte yeni rolü

Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Emrah Altıntoprak, dizinin 113. bölümünde sevenlerine veda etmişti.

Başarılı oyuncunun yeni sezonda hangi projeyle döneceği hayranları tarafından merakla bekleniyordu.

Nihayet beklenen haber geldi ve Altıntoprak'ın yeni adresi netleşti.

Aşk ve Taht dizisiyle geri dönüyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Emrah Altıntoprak, yeni sezonun en iddialı dönem dizilerinden biri olan Aşk ve Taht ile izleyici karşısına çıkacak.

Şimdiden heyecan yaratan dizide Altıntoprak, "Emir Karaarslan" karakterine hayat verecek.

Hazırlıkları hızla devam eden oyuncu, bir süredir Bozdağ Film Platoları’nda çekim öncesi provalara katılıyor.

Ekibin, herhangi bir değişiklik olmazsa 15 Temmuz’da sete çıkması planlanıyor.