taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.968
Euro
6.6812
Altın
1559.1
Borsa
111412.7
Gram Altın
299.167
Bitcoin
47230.62

Kızıldeniz'e kıyısı olan ülkelerden yeni ittifak

Suudi Arabistan, 'Kızıldeniz ve Aden Körfezi Kıyısındaki Arap ve Afrika Ülkeleri Konseyi'nin kuruluş sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.

AA | 07.01.2020 - 07:11..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalının haberine göre, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde kıyısı bulunan; Suudi Arabistan, Sudan, Cibuti, Somali, Eritre, Mısır, Yemen ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanları, Riyad'da bir araya geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz ve Aden Körfezi Kıyısındaki Arap ve Afrika Ülkeleri Konseyi"nin kuruluş sözleşmesinin imzalandığını, söz konusu konseyin merkezinin Riyad olacağını belirtti.

"YENİ İTTİFAK, ASKERİ BİR GÜÇ DEĞİL"

Yeni ittifak için askeri bir güç oluşturulduğuna ilişkin algıların yanlış olacağını kaydeden Bin Ferhan, her ülkenin savunma gücüne ve ikili koordinasyona sahip olduğunu, bunun kolektif çalışmaya dönüşebileceğini ifade etti.

Suudi Bakan, Konseyin, bölgede artan zorlukların gölgesinde güvenlik ve istikrarı korumak, karşılaşılan tehlikelerle mücadele için hayati öneme sahip su yolu konusunda istişare ve koordinasyonu hedeflediğini ifade etti.

Çok hassas bir aşamadan geçildiği ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Bin Ferhan, yeni Konseyin ortak bir çalışma sistemine sahip, genel sekreterliği, toplantı ve zirveleri olacağını kaydetti.

Kızıldeniz'e kıyısı olan ülkelerden yeni ittifak

"KÖRFEZ İŞ BİRLİĞİ'NDEN AYRI BİR BİRLİKTELİK"

Bin Ferhan Konseyin, koordinasyon ve iş birliği için farklı bir girişim olduğunu; Körfez İşbirliği Konseyi'yle aynı çizgide olmadığını vurguladı.

Suudi Bakan Bin Ferhan, Kral Selman bin Abdulaziz'in yakın zamanda Kızıldeniz ve Aden Körfezi kıyısı ülkelerinin liderleri için zirve çağrısı yapacağını kaydetti.

Öte yandan Suudi Arabistan Kralı Selman, "Kızıldeniz ve Aden Körfezi Kıyısındaki Arap ve Afrika Ülkeleri Konseyi"nin kuruluşu ve sözleşmenin imzalanmasını tebrik etti.

Suudi Arabistan Aralık 2018'de Riyad'da düzenlenen bir toplantıda, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne kıyısı bulunan ülkelerle "bölgesel birlik" kurulmasını önermişti. Söz konusu toplantıya Suudi Arabistan, Mısır, Cibuti, Somali, Sudan, Yemen ve Ürdün katılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Rusya'da Noel gecesi ayini düzenlendi
Rusya'nın başkenti Moskova'da, Ortodoks inancına göre Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen Noel gecesi ayini gerçekleştirildi.
Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın 52 noktanın vurulacağı açıklamasıyla ilgili 'İran'ı tehdit etmeyin' dedi.
Evi yıkılan İdlibli nine: Ölüm, uçak sesinden iyidir
İdlib'de Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarında çok sayıda aile ferdini kaybeden Um İbrahim yaşadıklarını anlattı.
İsviçre'de gündem hasta mahkumların intiharına yardım
İsviçre'de hasta bir mahkum, devletten intihar edebilmek için yardım istedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

40
ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu

ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu

67
Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

26
İngiliz kadın astronot: Uzaylılar aramızda

İngiliz kadın astronot: Uzaylılar aramızda

37
İsviçre'de gündem hasta mahkumların intiharına yardım

İsviçre'de gündem hasta mahkumların intiharına yardım

18
Konya'da 15 yıldır kayıp olan şahsı akrabaları öldürdüğü anlaşıldı

Konya'da 15 yıldır kayıp olan şahsı akrabaları öldürdüğü anlaşıldı

4
Mardin'de MİT ve jandarmadan ortak operasyon

Mardin'de MİT ve jandarmadan ortak operasyon

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir