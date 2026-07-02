Kızılırmak'ta akıntıya kapılan işçilerden biri kayıp

Çalışmak için Sivas'a gelen iki mevsimlik işçi, serinlemek amacıyla Kızılırmak'a girdi. Bir süre sonra akıntının etkisiyle iki işçi de suya kapıldı.

Durumu fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ve AFAD'a bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, akıntıya kapılan işçilere müdahale etti.

BİR KİŞİ KURTARILDI

Yürütülen çalışmalar sonucunda suya kapılan iki kişiden biri ekipler tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi yapılan kişinin durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

KAYIP İŞÇİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Akıntıya kapılan diğer işçiyi bulmak için AFAD dalgıç ekiplerinin katılımıyla Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin hem su altında hem de ırmak çevresinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini açıkladı.