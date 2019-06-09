Yüzbaşılar Sahilinde alkol alan bir grup, yolda yürüyen genç kızlara laf attı. Çevrede bulunanlar da şahıslara tepki gösterdi. Olayın duyulması sonrasında alana gelen kalabalık, sarkıntılık yaptığı iddia edilen şahısları linç etmek istedi.

Kızlara laf atanlara vatandaş saldırdı polis müdahale etti VİDEO

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafların dağılmasını istedi. Taraflar dağılmayınca biber gazı ile müdahale edildi. Olaya karışan 20 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay hakkında inceleme başlatıldı.