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KKTC’den gelen öğrenciler ve tır şoförleri karantinada

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'den getirilen 395 öğrenci ve 44 tır şoförü, getirildiği Mersin Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda 14 gün süreyle gözetim altında tutulacak.

DHA | 23.03.2020 - 07:27..
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KKTC’den dönüş yapan 395 Türk öğrenci ve Lübnan’dan gelen 44 tır şoförü, ilk olarak feribotla Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'na getirildi. Burada sağlık muayeneleri yapılan öğrenciler ve şoförler, karayolu ile güvenlik önlemi altında yola çıktı.

KKTC’den gelen öğrenciler ve tır şoförleri karantinada

ÖĞRENCİLER VE ŞOFÖRLER 14 GÜN GÖZETİM ALTINDA

11 otobüsle yola çıkan öğrenci ve şoförler, 2 saatlik yolculuğun ardından KYK Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu’na getirildi. Öğrenciler ve şoförler tek tek karanti altına alınacağı odalara yerleştilirken, aileleri de dışarıda bekledi. Çocuklarını görme umuduyla gelen aileler sonuç alamayınca evlerine dönmek zorunda kaldı.

KKTC’den gelen öğrenciler ve tır şoförleri karantinada

Öte yandan karantina altına alınanlarla ilgili Mersin Valiliği'nin açıklamasında, yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı belirtildi.

KKTC’den gelen öğrenciler ve tır şoförleri karantinada

KKTC’den gelen öğrenciler ve tır şoförleri karantinada

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