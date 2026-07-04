Kocaeli merkezli 31 ilde bahis operasyonu: 101 şüpheli tutuklandı

Yasa dışı bahisle mücadele tam gaz devam ediyor.

Bu kapsamda yurdun dört bir yanında yeni operasyonlara imza atılıyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyonun adli süreci tamamlandı.

101 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 120 şüpheliden 101'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi, 19 zanlı ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Haziran'da 158 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 105 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerin faaliyetlerini gizlemek için 15 paravan firma kurdukları ve 6 milyar 657 milyon 746 bin lira işlem hacmine ulaştıkları belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında 15 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 120'ye yükselmişti.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında 30 Haziran'da Kocaeli merkezli 31 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda ilk etapta 120 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra suç unsuru olarak değerlendirilen 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait 108 adet fişek ele geçirilmişti.