Kocaeli'de 8 ayrı suçtan aranan hükümlü İstanbul'da fırında yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında çeşitli suçlardan toplam 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, "kasten öldürme", "yaralama", "müessir fiil", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve taşıma", "resmi belgede sahtecilik" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" gibi suçlardan aranan F.D. isimli şahsın 31 Ağustos 2018 tarihinden bu yana firari olduğu ve yaklaşık 8 yıldır arandığı belirlendi.

FIRINDA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu düzenlenen operasyonla şüpheli, İstanbul Pendik'te ekmek fırınında yakalanarak gözaltına alındı.

Hükümlü işlemlerinin tamamlanması için Kocaeli'ye getirildi.