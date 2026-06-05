Kocaeli'de 80 metrelik uçurumdan aracıyla yuvarlandı
Başiskele ilçesinde otomobilin 80 metrelik uçurumdan uçtuğu kazada sürücü yaralanırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, korkunç bir kaza yaşandı.
Yuvacık Yakacık Mahallesi Ulu Önder Caddesi'nde 18 yaşındaki T.Ş.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki kaldırımı ve demir korkulukları aşarak ağaçlık alanın da bulunduğu uçurumdan uçtu.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Yaklaşık 80 metrelik uçurumdan düşen otomobilde yaralanan T.Ş., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle patika yoldan taşınarak ambulansa alındı.
Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)