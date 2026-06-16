Kocaeli'de adliye önünde silahlı saldırı

Kocaeli'nin Gebze Adliyesi önünde kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi, bilinmeyen bir nedenle karşılaştıkları E.A.'ya tabancayla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan E.A. yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçmaya çalıştı.

YARALI ADAM TEDAVİ ALTINDA

Çevrede bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelilerden birini kısa sürede yakaladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.A., ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAÇAN DİĞER ŞÜPHELİ ARANIYOR

Tedavi altına alınan E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, firari şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.