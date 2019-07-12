Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda bulunan elektronik ürünlerin satıldığı bir mağazaya farklı tarihlerde gelen bir şahıs, kaşla göz arasında jiletle kestiği kutulardaki elektronik cihazları çaldı.

Art arda yaşanan olayı fark eden mağaza sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Kocaeli'de çaldıklarını sivil polise satmaya çalıştı

POLİS, HIRSIZLA BULUŞMA AYARLADI

İhbar üzerine mağazaya giden ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. Mağazadaki güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler, elektronik cihazları çalan şahsın E.K. (40) olduğunu tespit etti.

Şahsı takip altına alan ekipler, çaldığı ürünleri internet üzerinden satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Müşteri kılığına giren ekipler, E.K.’ye cihazları satın almak istediğini söyledi.

SİVİL EKİPLER KISKIVRAK YAKALADI

Elindeki ürünleri teslim etmek için buluşma noktasına gelen şahıs, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahsın ifadesinde ürünleri borcu için çaldığını iddia ettiği öğrenildi. Bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen E.K., tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.









