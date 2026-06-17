Kocaeli'de çalılık alanda erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Anadolu Caddesi üzerindeki çalılık alanda hareketsiz duran kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kişinin 72 yaşındaki Yılmaz Kaya olduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Yaklaşık bir haftadır bölgede olduğu değerlendirilen yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uzun süre açık alanda kaldığı belirtilen cesedin yüzünün tanınmayacak derecede bozulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.