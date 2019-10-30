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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Bugün düzenlenen DEAŞ operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı.

İHA | 30.10.2019 - 16:32..
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Türkiye genelinde DEAŞ operasyonları devam ediyor.

KOCAELİ'DE OPERASYON

DEAŞ terör örgütü içerisinde Kocaeli'de faaliyet gösteren şahıslara yönelik, bugün bir operasyon düzenlendi.

4 GÖZALTI

Operasyonda, DEAŞ terör örgütü yöneticisi ve örgüt üyesi olmak suçlarından işlem yapılan şahıslar ile birlikte faaliyet yürüttüğü, haklarında yurda giriş yasağı bulunmasına rağmen illegal yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şahsıların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve 1 adet sahte pasaport elde geçirilirken, emniyete götürülen şahsıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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