Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Türkiye genelinde DEAŞ operasyonları devam ediyor.

KOCAELİ'DE OPERASYON

DEAŞ terör örgütü içerisinde Kocaeli'de faaliyet gösteren şahıslara yönelik, bugün bir operasyon düzenlendi.

4 GÖZALTI

Operasyonda, DEAŞ terör örgütü yöneticisi ve örgüt üyesi olmak suçlarından işlem yapılan şahıslar ile birlikte faaliyet yürüttüğü, haklarında yurda giriş yasağı bulunmasına rağmen illegal yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şahsıların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve 1 adet sahte pasaport elde geçirilirken, emniyete götürülen şahsıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.