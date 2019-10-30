Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Türkiye genelinde DEAŞ operasyonları devam ediyor.
KOCAELİ'DE OPERASYON
DEAŞ terör örgütü içerisinde Kocaeli'de faaliyet gösteren şahıslara yönelik, bugün bir operasyon düzenlendi.
4 GÖZALTI
Operasyonda, DEAŞ terör örgütü yöneticisi ve örgüt üyesi olmak suçlarından işlem yapılan şahıslar ile birlikte faaliyet yürüttüğü, haklarında yurda giriş yasağı bulunmasına rağmen illegal yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Şahsıların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve 1 adet sahte pasaport elde geçirilirken, emniyete götürülen şahsıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.