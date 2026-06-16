Kocaeli'de denize giren iki kardeşten biri yaşamını yitirdi

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Kocaeli'nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki halk plajından serinlemek için denize giren Ali S. (17) ve kardeşi T.S. (14) yüzerek kıyıdan uzaklaştı.

Bir süre sonra iki kardeşin boğulma tehlikesi yaşadığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri kardeşleri sudan çıkardı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Ali S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırılan T.S.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ali S.'nin cenazesi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.