Kocaeli'de dolandırıldığı iddiasıyla eski komşusunu bıçakladı

4 Haziran’da Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Yeni Yalı Mahallesi’ndeki diş hastanesi önünde, bıçaklı saldırı olayı meydana geldi.

M.E.A., takip ettiği eski komşusu F.A.’yı hastane önünde bıçakladı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

M.E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

F.A.’nın ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

"BİR DÖNEM GÖNÜL İLİŞKİSİ YAŞADIK"

Emniyette ifade veren M.E.A., evli olan F.A. ile aynı apartmanda oturdukları dönemde yakınlaştıklarını ve bir süre gönül ilişkisi yaşadıklarını iddia etti.

"350 BİN LİRALIK ALTIN VERDİM"

Şüpheli, bu süreçte F.A.’nın kredi borçları olduğunu söylediğini, kendisinden yaklaşık 350 bin TL değerinde altın aldığını öne sürdü.

"EŞİYLE APARTMANDAN AYRILDILAR"

Altınları verdikten sonra ilişkilerinin bozulduğunu anlatan M.E.A., F.A.'nın görüşmeyi kestiğini, altınlarını geri istemesine rağmen alamadığını iddia etti.

Şüpheli, F.A.’nın eşiyle birlikte bir süre sonra taşındığını da ifadesinde anlattı.

"GÖRÜNTÜLERİ TESLİM ETTİM, ŞİKAYETÇİYİM"

Olay günü F.A.’yı evden çıkarken gördüğünü söyleyen M.E.A., aracıyla takip ederek hastane önüne kadar geldiğini belirtti.

Şüpheli, ifadesinde, "Yanına gidip konuşmak istedim. Altınlarımı geri vermesini söyledim. Bana hakaret etti. Çok öfkelendim ve bıçağı vurdum.” dedi.

M.E.A., ifadesinde ayrıca F.A. ile aralarında gönül bağı bulunduğunu gösterdiğini iddia ettiği görüntüleri kendi rızasıyla savcılığa teslim ettiğini söyleyerek, "Aramızdaki gönül ilişkisi kurarak güven oluşturup, beni dolandırandan şikayetçiyim." dedi.

"DAHA ÖNCE DE TAKİP EDİP BIÇAK ÇEKTİ"

F.A. ise ifadesinde M.E.A.’nın iddialarını reddetti.

M.E.A.'yı yaklaşık 10 yıldır eski komşusu olarak tanıdığını söyleyen F.A., aralarında hiçbir zaman gönül ilişkisi olmadığını ve herhangi bir maddi alışveriş yaşanmadığını belirtti.

Daha önce de M.E.A.’nın kendisini Hereke’de pazarda takip ederek bıçak çektiğini öne süren F.A., o olay sonrası jandarmaya şikayette bulunduğunu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

Olay günü hastane önünde durağa yürüdüğü sırada ağzında maske bulunan M.E.A.’yı gördüğünü anlatan F.A., "Beni eve götürmek istedi, kolumdan çekiştirdi. Gitmek istemeyince karnımdan iki kez bıçakladı." dedi.