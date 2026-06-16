Kocaeli'de duruşmada kalp krizi geçiren savcı yaşamını yitirdi

Kocaeli'de Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada görevli olarak bulunan Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Uyumaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

49 yaşındaki Uyumaz için Gebze Adliyesi'nde tören düzenlenecek.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebze Cumhuriyet Savcımız Sayın Ayhan Uyumaz'ın Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Adalet teşkilatımıza uzun yıllar emek veren kıymetli savcımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm yargı camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Uyumaz'ın ölümüne ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya hesabından ise şu mesaj paylaşıldı:

“Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev yapmakta olan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, duruşma savcısı olarak görevini ifa ettiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Görevine bağlılığı, mesleki birikimi ve özverili çalışmalarıyla temayüz eden değerli meslektaşımızın ani vefatı teşkilatımızı ve yargı camiamızı derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve yargı teşkilatımıza başsağlığı ve sabır dileriz. Merhum Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz için Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı protokol alanında tören düzenlenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”