Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekipleri, bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İNTERNET ÜZERİNDEN REKLAM VERDİKLERİ ÖĞRENİLDİ

Ekipler tarafından masaj salonunun bulunduğu binadan çıkan kişilerin ifadesi alındı.

Masaj salonuna müşteri olarak gidenler verdikleri ifadelerde, şahısların internet üzerinden reklam verip içeride para karşılığında fuhuş yaptırdığını söyledi.

GÖZALTINA ALINAN 5 ŞAHISTAN 2'Sİ TUTUKLANDI

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, fuhuş yaptıran C.Ö., A.A. ve Ç.A. isimli 2’si kadın 3 kişi ile şahısların fuhuş yaptırdığı 2 kadın gözaltına alındı.

C.Ö., A.A. ve Ç.A. isimli 3 şahıs, fuhşa aracılık ve yer temin etmek suçundan emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede verdikleri ifade sonrasında hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden C.Ö. ve A.A.’nın tutuklanmasına karar verilirken, Ç.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.