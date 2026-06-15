Kocaeli'de kayalıklardan denize düşen balıkçı hayatını kaybetti

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Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Denizköy Mahallesi’nde yaşayan 68 yaşındaki Mustafa Savran, balık tutmak için Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Kefken Babalı Sahili’ne geldi.

Kayalıkların üzerine çıkarak avlanmaya çalışan Savran, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek denize düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, denizde arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan Savran’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

3 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Yaşamını yitiren Mustafa Savran’ın, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ailesi ve yakınları, acı haberle yasa boğulurken, olayın yaşandığı sahil bölgesinde büyük üzüntü hâkim oldu.

CENAZE KARASU’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Savran’ın cenazesinin, memleketi Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan Denizköy Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, olayın nasıl meydana geldiğinin netleştirilmesi için inceleme başlatıldığını bildirdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgede güvenlik ve denetim çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.