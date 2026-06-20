Kocaeli'de kepçe doğal gaz hattına zarar verdi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hürriyet Bulvarı üzerinde yeni yapılan çevre atık tesisi civarında kazı çalışması yapan kepçe operatörü çalışma esnasında yer altından geçen doğal gaz boru hattına zarar verdi.

Büyük gürültüyle patlayan hat nedeniyle gaz çevreye yayılmaya başladı.

Patlamanın etkisiyle büyük korku yaşayan operatör, kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaşırken çevrede bulunan vatandaşlar ve çalışanlar hızlı şekilde tedbir aldı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Yangın ve patlamanın önüne geçebilmek için çevredeki fabrika giriş çıkışları kapatılırken bölge de güvenlik çemberine alındı.

Bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken hattaki gaz akışının kesilmesi için çalışma başlatıldı.

Vanaların kapatılmasının ardından boru içerisindeki gazın kontrollü şekilde boşalması beklendi.

Fabrikalar bölgesinde meydana gelen olayın daha büyük bir faciaya dönüşmeden kontrol altına alınmasıyla çevrede derin nefes alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.