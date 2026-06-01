Kocaeli'de kuyuya düşen boğayı itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, dün 28 Haziran Mahallesi Şirinlik Sokak'ta boğa kuyuya düştü.

Boğayı çıkaramayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

MERDİVENLE KUYUYA İNİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi merdivenle kuyuya indi.

MAKARA SİSTEMİ KULLANILARAK ÇIKARILDI

Ekipler, boğayı ipli makara sistemi kullanarak yukarı çıkardı.

Sahipleri tarafından veterinere kontrol ettirilen boğanın, kuyuya düşmesi sonucunda vücudunda herhangi bir kırık olmadığı, yalnızca susuz kaldığı belirtildi.