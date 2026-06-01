Kocaeli'de kuyuya düşen boğayı itfaiye kurtardı
İzmit ilçesinde düştüğü kuyuda mahsur kalan boğayı itfaiye ekipleri kurtardı. Boğanın, veteriner hekimlerin ilk muayenesinde kuyuya düştüğü sırada yaralanmadığı, yalnızca susuz kaldığı belirtildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, dün 28 Haziran Mahallesi Şirinlik Sokak'ta boğa kuyuya düştü.
Boğayı çıkaramayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
MERDİVENLE KUYUYA İNİLDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibi merdivenle kuyuya indi.
MAKARA SİSTEMİ KULLANILARAK ÇIKARILDI
Ekipler, boğayı ipli makara sistemi kullanarak yukarı çıkardı.
Sahipleri tarafından veterinere kontrol ettirilen boğanın, kuyuya düşmesi sonucunda vücudunda herhangi bir kırık olmadığı, yalnızca susuz kaldığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)