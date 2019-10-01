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Kocaeli’de ‘önce yaya’ uygulamasında yayaya yol vermedi

Gebze Kaymakamı ve çok sayıda polisin katıldığı uygulamada geçiş üstünlüğünün yayalara ait olduğu anlatılırken, buna uymayanlar o anda kameralara yakalandı.

İHA | 01.10.2019 - 17:10..
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İçişleri Bakanlığınca 2019'un “Yaya öncelikli trafik yılı” ilan edilmesi nedeniyle Kocaeli'nin Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hükümet Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinde uygulama yaptı.

Uygulamada Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de hazır bulundu.

Güler, tek tek sürücüleri durdurup uygulama hakkında bilgi verirken, hem kameralar hem de polislerin olduğu caddede yine bir kendini bilmez, yaya önceliğini hiçe saydı.

Kocaeli’de ‘önce yaya’ uygulamasında yayaya yol vermedi

GENÇ ADAMA YOL VERMEDİ

Caddeden geçmeye çalışan genç adama yol vermeyen sürücü, yoluna belli bir süre devam ettikten sonra polis tarafından durdurulup, uyarıldı. Yayalara öncelikli yol hakkı tanımayan sürücüler hakkında işlem yapılırken; Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, yanına aldığı bir çocuk ile birlikte yaya geçidinden geçti.

Kaymakam ve polisin olduğu uygulamada yayaya yol vermedi İZLE

"BİZZAT GÖRMEK İSTEDİK"

Yayalara öncelikli yol hakkı konusunda sürücüleri bilgilendiren Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şubat ayında trafik polislerimizle birlikte yaya kavşaklarımızda bir farkındalık programı yapmıştık. Bakanlığımız yeteri kadar uygulanıp uygulanmadığını takip ediyor. Tekrar zihinlerde bunu tazelemek için 2 Ekim’de Türkiye genelinde tekrar bir farkındalık programı yapması için talimat gönderdi. Biz bugün Kaymakamlığımızın önünde bir farkındalık yapmak istedik. Trafik memurlarımız ve çocuklarımızla birlikte karşıya geçerek sürücülerimizin buna ne kadar riayet ettiğini görmek istedik.” ifadelerini kullandı.

Kocaeli’de ‘önce yaya’ uygulamasında yayaya yol vermedi

Kocaeli’de ‘önce yaya’ uygulamasında yayaya yol vermedi

 

Kocaeli’de ‘önce yaya’ uygulamasında yayaya yol vermedi

Kocaeli’de ‘önce yaya’ uygulamasında yayaya yol vermedi

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