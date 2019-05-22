Kocaeli'de otobüs devrildi

Alikahya Fatih Mahallesi'nde bulunan Ahmet Taner Kışlalı Caddesinde yokuş aşağı inen belediye otobüsü bilinmeyen bir nedenle devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KADIN YOLCU KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı, yolculardan bazıları da ayakta tedavi edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, itfaiye ekipleri yan yatan otobüsün altında sıkışan bir kadın yolcuyu çıkarmak için çalışma yapıyor.

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