Kocaeli'de otomobil, kamyonun önünde metrelerce sürüklendi

Dün saat 13.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi mevkisinde, Sakarya istikametinde aynı yönde seyir halinde bulunan kamyon ile otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kamyonun ön kısmında sıkışırken, ağır tonajlı araç bir süre daha hareket etmeye devam etti.

OTOMOBİL KAMYONUN ÖNÜNDE SÜRÜKLENDİ

Kazanın en dikkat çekici anı ise çarpışmanın ardından yaşandı. Kontrolden çıkan otomobil, kamyonun önünde metrelerce sürüklendi. Yolda ilerleyen diğer sürücüler, yaşanan tehlikeli anlara tanıklık ederken, olası daha büyük bir facianın yaşanmaması için trafik akışı kısa süreli olarak yavaşladı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ilgili ekipler sevk edildi.

KORKU DOLU ANLAR ARAÇ KAMERASINDA

Yaşanan kaza, bölgede seyir halinde bulunan başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun çarpışmanın ardından otomobili önüne aldığı ve sürükleyerek ilerlediği anlar net şekilde görüldü.

Kısa sürede sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, kazanın şiddetini ve yaşanan tehlikeyi gözler önüne serdi.

EKİPLER OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kazanın meydana geldiği noktada gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı kontrollü şekilde normale döndürüldü.

Kazada meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin incelemeler sürerken, çarpışmanın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.