Kocaeli'de palet fabrikasında yangın

Balçık köyünde bulunan bir palet fabrikasında, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

2 SAATLİK ÇABAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çevre ilçelerden de sevk edilen ekipler tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.