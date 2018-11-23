taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.31
Euro
6.0636
Altın
1228.27
Borsa
92628.8
Gram Altın
209.809

Kocaeli'de palet fabrikasında yangın

Gebze ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

İHA | 23.11.2018 - 06:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Balçık köyünde bulunan bir palet fabrikasında, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kocaeli'de palet fabrikasında yangın

2 SAATLİK ÇABAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çevre ilçelerden de sevk edilen ekipler tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de palet fabrikasında yangın

Kocaeli'de palet fabrikasında yangın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiliz medyası: Brexit anlaşması Türkiye tuzağı gibi

İngiliz medyası: Brexit anlaşması Türkiye tuzağı gibi

23
İbrahim Kalın: Türkiye anlaşılırsa Patriot da alabilir

İbrahim Kalın: Türkiye anlaşılırsa Patriot da alabilir

70
Trump: Hükümeti kapatırım

Trump: Hükümeti kapatırım

18
Kadın teröristin itirafları: Kandil'de tecavüz ve infaz vardı

Kadın teröristin itirafları: Kandil'de tecavüz ve infaz vardı

25
Pakistan’da teröristlerin bombası inlerinde patladı

Pakistan’da teröristlerin bombası inlerinde patladı

7
Çarpışma'dan harika başlangıç

Çarpışma'dan harika başlangıç

17
Rus turistlerin tatil tercihleri

Rus turistlerin tatil tercihleri

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir