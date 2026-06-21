Kocaeli'de peş peşe kaza yaptı, mağdurlara saldırdı: 381 bin lira ceza yazıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde Ş.B. yönetimindeki 41 ATP 315 plakalı otomobil, seyir halindeyken B.A.'nın kullandığı 02 BJ 280 plakalı araca çarptı. Kazanın ardından sürücünün karşı tarafa "Ben hallederim" dediği ve olay yerinden ayrıldığı öne sürüldü.

Ancak bu ayrılış, yeni bir kazanın başlangıcı oldu.

Yaklaşık 200 metre ilerleyen sürücü, bu kez Adem Düşünceli yönetimindeki 55 FT 158 plakalı otomobile çarptı.

ARAÇTAN İNİP SALDIRDI

İkinci kazanın ardından taraflar araçlarından inerken, iddiaya göre Ş.B. çarptığı aracın sürücüsü Adem Düşünceli ile yanında bulunan arkadaşına fiziki saldırıda bulundu.

Yaşanan arbede çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, saldırgan tavırlar sergilediği belirtilen sürücüyü güçlükle kontrol altına aldı. Şüpheli daha sonra gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

POLİSE DE ZORLUK ÇIKARDI

Olay sırasında sürücünün polis ekiplerine karşı da agresif tavırlar sergilediği öne sürüldü.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre şahsın, "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?" şeklinde sözler sarf ettiği ve hem mağdurlara hem de olay yerindeki görevlilere yönelik tehditkâr davranışlarda bulunduğu iddia edildi.

Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen alkol kontrolüne yanaşmadığı belirtilen sürücünün, alkolmetreye üflemeyi reddettiği öğrenildi.

EHLİYETİNE 5 YIL EL KONULDU

Olayın ardından trafik ekipleri tarafından sürücü hakkında kapsamlı işlem başlatıldı.

Yapılan işlemler kapsamında:

Alkolmetreye üflemeyi reddetmekten 150 bin TL,

Araçtan inerek darp olayına karışmaktan 180 bin TL,

İlk kazanın ardından olay yerinden ayrılmaktan 46 bin TL,

Ehliyetini ibraz etmemekte direnmekten 5 bin TL

olmak üzere toplam 381 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, kullandığı otomobil de 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Yetkililer, hastanede yapılacak kan tahlilinin sonucuna göre sürücünün alkol oranının netleşeceğini, buna bağlı olarak ilave yaptırımların da gündeme gelebileceğini bildirdi.

MAĞDUR SÜRÜCÜ: "POLİS GELMESE DAHA DA SALDIRACAKTI"

Olayın mağdurlarından Adem Düşünceli, yaşananları anlatarak sürücüden şikâyetçi olduğunu söyledi.

Düşünceli, ilk kazaya tanık olduklarını ve daha sonra yolda ilerlerken aynı sürücünün kendi araçlarına çarptığını belirterek şunları kaydetti:

"Biz kafede otururken ilk kaza oldu. Daha sonra yolumuza devam ederken arkamızdan gelip bize çarptı. Araçtan indikten sonra saldırmaya başladı. Kendisini hastanede memur olarak tanıttı, çeşitli tehditlerde bulundu. Beni ve arkadaşımı darbetti. Kafama vurdu, aracın camına kafa attı. Polis ekipleri gelmese saldırı daha da büyüyebilirdi."

Yaşanan olayın ardından darp raporu alacaklarını belirten Düşünceli, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.