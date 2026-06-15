Kocaeli'de sokak arasında tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Kocaeli Gebze'de sokakta manevra yapan demir yüklü tır, 16 yaşındaki Berat Eker'e çarptı. Hastaneye kaldırılan Berat Eker kurtarılamadı.
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tatlıkuyu Mahallesi 1319/2 Sokak'ta demir yüklü bir tır manevra yaparken kaldırımda yürüyen 16 yaşındaki Berat Eker'e çarptı.
Tırın dorsesi ile bahçe duvarı arasında sıkışan çocuk, ağır yaralandı.
Berat Eker, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Eker'in cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.
Tırın sürücüsü Özcan Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)