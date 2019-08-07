Kocaeli'deki bir tesise el yapımı bomba atıldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Sapanca Gölü kıyısında bulunan bir turistik tesisin bahçe kısmında, el yapımı bomba patladı.

Patlama anında tesiste fotoğraf çekim işi için bulunan Suriye uyruklu 24 yaşındaki Abdul Rahman A. ve Afgan uyruklu 20 yaşındaki Şöhret B. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlamada 2 kişi yaralandı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ALACAK-VERECEK MESELESİ

Olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alan ekipler çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre tesis işletmecisi ile arasında alacak verecek meselesi olan şahısların yanlarında getirdikleri el yapımı bombayı patlattıkları iddia edildi. El yapımı bombayı patlattıktan sonra kaçan 2 şahıs, iş yeri çalışanları ve polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

ÇALIŞAN 10 METRE SAVRULDU

Öte yandan tesiste daha önce de el yapımı bomba düzeneğinin bulunduğu, işçiler tarafından etkisiz hale getirildiği iddia edildi. Olayda yaralanan Suriye uyruklu gencin patlamanın şiddetiyle 10 metre savrularak yere düştüğü, düşmenin etkisiyle vücudunda kırıklar oluştuğu, Afgan uyruklu gencin ise patlamanın gürültüsünden etkilendiği öğrenildi.