taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5114
Euro
6.1892
Altın
1497.19
Borsa
97928.33
Gram Altın
265.086

Kocaeli'deki bir tesise el yapımı bomba atıldı

Sapanca'daki bir turistik tesiste, el yapımı bombanın patlaması sonucu iki çalışan yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İHA | 07.08.2019 - 16:25..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Sapanca Gölü kıyısında bulunan bir turistik tesisin bahçe kısmında, el yapımı bomba patladı.

Patlama anında tesiste fotoğraf çekim işi için bulunan Suriye uyruklu 24 yaşındaki Abdul Rahman A. ve Afgan uyruklu 20 yaşındaki Şöhret B. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Kocaeli'deki bir tesise el yapımı bomba atıldı

İKİ KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlamada 2 kişi yaralandı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli'deki bir tesise el yapımı bomba atıldı

ALACAK-VERECEK MESELESİ

Olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alan ekipler çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre tesis işletmecisi ile arasında alacak verecek meselesi olan şahısların yanlarında getirdikleri el yapımı bombayı patlattıkları iddia edildi. El yapımı bombayı patlattıktan sonra kaçan 2 şahıs, iş yeri çalışanları ve polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'deki bir tesise el yapımı bomba atıldı

ÇALIŞAN 10 METRE SAVRULDU

Öte yandan tesiste daha önce de el yapımı bomba düzeneğinin bulunduğu, işçiler tarafından etkisiz hale getirildiği iddia edildi. Olayda yaralanan Suriye uyruklu gencin patlamanın şiddetiyle 10 metre savrularak yere düştüğü, düşmenin etkisiyle vücudunda kırıklar oluştuğu, Afgan uyruklu gencin ise patlamanın gürültüsünden etkilendiği öğrenildi.

Kocaeli'deki bir tesise el yapımı bomba atıldı

Kocaeli'deki bir tesise el yapımı bomba atıldı

Kocaeli'deki bir tesise el yapımı bomba atıldı

Kocaeli'deki bir tesise el yapımı bomba atıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ticaret savaşında iş adamları büyük kayıp yaşadı

Ticaret savaşında iş adamları büyük kayıp yaşadı

141
Türkiye genelindeki şoförlere iyi ahlak genelgesi

Türkiye genelindeki şoförlere iyi ahlak genelgesi

105
İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

357
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanıyor

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanıyor

202
Diyarbakır'da Şafilerin namaz kılma bölümü kapatıldı

Diyarbakır'da Şafilerin namaz kılma bölümü kapatıldı

199
ABD'den YPG'ye silah yardımına devam

ABD'den YPG'ye silah yardımına devam

214
Fransa'da polis şiddetten vazgeçmedi

Fransa'da polis şiddetten vazgeçmedi

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir