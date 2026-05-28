Kocaeli'nde cezaevi izninde dehşet: Eşi ve evdeki kadını bıçakladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Topçular Mahallesi Topçular Sokak’taki bir evde akşam saatlerinde, cezaevinden bayram izniyle çıktığı öğrenilen Şafak Ö., henüz bilinmeyen nedenle eşi Gülişah Ö. ile evde bulunan Eda D.’ye saldırdı. İki kadın sırt bölgelerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TERMAL DRONE DESTEKLİ OPERASYON

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Topçular Sokak çevresi ile Cedit Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanında termal drone desteğiyle arama yaptı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Şafak Ö., bir süre sonra başka bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan olayın yaşandığı sokağa ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, iki kişiyi yaraladıktan sonra evden çıkan şüphelinin bina önünde bazı kişilerle daha tartışıp kavga ettiği anlar yer aldı.

ŞÜPHELİNİN SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Şafak Ö.’nün daha önce “uyuşturucu madde kullanmak” ve “kasten yaralama” suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.