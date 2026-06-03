Kocaelispor, Uğur Kaan Yıldız'ı kadrosuna kattı
Kocaelispor, Uğur Kaan Yıldız ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklandı.
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Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, kadrosuna bir takviye yaptı.
Kocaeli ekibi, 23 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Kaan Yıldız ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“"Kulübümüz ile Uğur Kaan Yıldız arasında 1 Temmuz itibarıyla geçerlilik kazanacak 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz."”
Yıldız, Göztepe'de geçen sezon 9 maça çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)