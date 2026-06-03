Haberler Futbol

Kocaelispor, Uğur Kaan Yıldız'ı kadrosuna kattı

Kocaelispor, Uğur Kaan Yıldız ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklandı.

AA AA
Kocaelispor, Uğur Kaan Yıldız'ı kadrosuna kattı
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, kadrosuna bir takviye yaptı.

Kocaeli ekibi, 23 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Kaan Yıldız ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“"Kulübümüz ile Uğur Kaan Yıldız arasında 1 Temmuz itibarıyla geçerlilik kazanacak 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz."”

Yıldız, Göztepe'de geçen sezon 9 maça çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)